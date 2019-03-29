Юри Ратас: день вступления Эстонии в НАТО стал моментом большого воссоединения

«Сорок лет мы были вынуждены смотреть на защищенный щитом НАТО мир, как на желанный и недоступный. 2004 год, когда мы вместе с несколькими другими странами стали членами НАТО и Европейского союза, стал моментом большого воссоединения», - сказал Ратас.

«В этот день 15 лет назад Леннарт Мери, поднимая в своем дворе флаг НАТО, сказал, что Эстония больше никогда не будет одна. Эти слова соответствуют действительности. Их подтверждает ежедневная поддержка нашей независимости союзниками. Только за прошлый год в Эстонии побывало почти десять тысяч военнослужащих из государств-союзников», — подчеркнул Ратас.

По словам министра обороны Юри Луйка, статья 5 основополагающего договора НАТО дала Эстонии мощнейшую в мире гарантию безопасности, в соответствии с которой нападение на нее приравнивается к нападению на все государства-члены альянса. «Наше вступление в НАТО было достигнуто в результате многолетней тяжелой работы политиков и государственных чиновников. Когда дверь НАТО на мгновение открылась, мы были на сто процентов готовы, - сказал Луйк. - В свете примеров российской агрессии несложно представить, что могло бы с нами случиться, если бы мы не были в НАТО».

Три года назад на саммите в Варшаве НАТО решило разместить в Эстонии, Латвии, Литве и Польше боевые группы союзников. Находящейся в Эстонии боевой группой руководит Великобритания, с которой Эстонию объединяют многолетние исторические связи. Кроме того, начиная с весны 2017 года, в Эстонии служили военнослужащие из Франции, Дании и Бельгии.

Для того, чтобы отметить 15-ю годовщину вступления Эстонии в НАТО и 70-летие со дня основания НАТО, с пятницы и до четверга следующей недели на доме Стенбока будет при помощи подсветки изображен флаг НАТО.

В спортивном холле «Калев» в пятницу проходит празднование 70-летия со дня основания НАТО и 15-й годовщины вступления Эстонии в НАТО, которое откроет премьер-министр Юри Ратас. Кроме того, выступят министр иностранных дел Свен Миксер, канцлер министерства обороны Кристьян Прикк, программный директор Отдела публичной дипломатии штаб-квартиры НАТО Эрик Повель и начальник главного штаба Кайтселийта Яак Меэ.

НАТО является военно-политическим союзом, который был создан после Второй мировой войны для защиты свободы и безопасности союзников. Вместе с Эстонией в НАТО входит 29 государств. Союзники приняли консенсусное решение защищать общую свободу и общее наследие, которое основано на принципах демократии, свободы личности и верховенства закона.

Начиная с 1 мая 2014 года, когда Эмари стала базой противовоздушной обороны стран Балтии, воздушное пространство Эстонии с базы защищали семь наших союзников — Дания, Германия, Испания, Великобритания, Бельгия, Италия, Франция, в общей сложности с 60 истребителями.