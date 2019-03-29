Генеральный прокурор: преступники получили сообщение о том, что неприкасаемых у нас нет

По словам Перлинг, прокуратура поставила себе цели: снизить повторную преступность, сотрудничать с лучшими в своей области, чтобы ускорить производства по уголовным делам, а также предлагать поддержку потерпевшим. Четвертой стратегической целью является сама прокуратура – как привлекательный работодатель.

«Три ключевых слова, от которых отталкивается прокуратура во избежание повторной преступности – правильные цели, постоянная и действующая на разных уровнях постановка приоритетов и персонализация», - отметила Перлинг.

По ее словам, результаты борьбы с преступностью зависят от избранных прокуратурой средств и от того, занимается ли прокуратура правильными вещами и в правильных сферах деятельности.

«Наш выбор выражается в чувстве безопасности людей и их доверии к правоохранительной системе. Постановка единых целей и повседневное сотрудничество со следственными органами в плане целей и деятельности принесли хорошие результаты. Мы отправили преступникам сообщение о том, что неприкасаемых у нас нет», - признала она.

Перлинг похвалила прокуроров за прошлогоднюю работу, когда они отправили в суды дела преступных объединений, чья деятельность за годы успела проникнуть в легальный бизнес, а также государственных преступников, педофилов, убийц, поимка которых стала решением особо сложных головоломок: «Эти примеры говорят о замечательном сотрудничестве между следственными органами и прокурорами, о том, что прокуроры занимают свое место на борту, и о стратегическом единомыслии».

Прокурор заверила, что проведенные следствия, будь то дела об организованной преступности, коррупции или тяжелой наркопреступности, неизбежно оказали влияние на данные виды преступности.

«Если в случае скрытой преступности большее влияние оказывается именно тем, что правильно выбираются цели и сферы деятельности, то в случае обычной преступности влияние оказывают как скорость производства и оптимальное проведения расследования, так и то наказание, которое прокурор требует в суде», - сказала она.