Картина дня: нападение в таллиннском спортзале, вспышка листериоза и разоблачение сети педофилов

«Я думал, он забьет меня до смерти»: жестокая расправа в таллиннском спортклубе

​Гражданина Пакистана жестоко избили из-за его происхождения; на другого мужчину, выразившего поддержку гомосексуалам, набросились с гаечным ключом; сосед одного темнокожего размахивал ножом перед его дверью и угрожал зарезать; беженке плюнули в лицо. Мотив всех этих действий - один: ненависть к иному. Читать далее...

Накачивали наркотиками детей и насиловали перед камерами: в Финляндии разоблачена масштабная сеть педофилов

«В самом легком случае совершенные в Финляндии преступления означали демонстрацию взрослой порнографии детям. В самом тяжелом - ребенка накачали наркотиками и насиловали на протяжении десяти часов». Именно так на позавчерашней пресс-конференции Центральной криминальной полиции в Вантаа ведущий следователь Санна Спрингаре охарактеризовала тяжелейшие преступления, связанные с педофилией и детской порнографией, которые пятеро финнов совершали на протяжении 14 лет. Читать далее...

В Кремле прокомментировали предстоящий визит президента Эстонии в Москву

Президент России Владимир Путин на данный момент не планировал встречаться с главой Эстонии Керсти Кальюлайд во время ее визита в Москву, но исключать возможности такой встречи нельзя. Читать далее...

Сюрприз: в Ласнамяэ текст «Тотального диктанта» зачитает звезда российского футбола

Таллиннский оргкомитет акции Тотальный диктант продолжает радовать участников приятными сюрпризами. Сегодня было объявлено имя знаменитого гостя, который станет диктатором на третьей площадке в Таллинне, до сих пор державшееся в секрете. Читать далее...

Итоги рейда МуПо: катастрофическая ситуация в Мустамяэ и Ыйсмяэ, а ласнамяэсцы - молодцы!

В четверг вечером в ходе проходившего на протяжении трех часов рейда инспекторы МуПо выписали припарковавшимся на газоне в разных районах Таллинна автовладельцам 91 предупредительный штраф, 23 письменных предупреждения, а в 30 случаях разъяснительная работа была проведена устно. Читать далее...

Олег Гросс не получает зарплату - ни наличными, ни на счет

"Я 67-летний пенсионер и получаю пенсию от государства. На предприятии я не получаю зарплаты. При необходимости беру немного денег из дивидендов. Я мало трачу на себя, получаю государственную пенсию уже четыре года, и для повседневной жизни этого хватает", - говорит один из богатейших бизнесменов Эстонии Олег Гросс. Читать далее...

От листериоза в Эстонии умерли семь человек

В середине марта Ветеринарно-пищевой департамент Дании сообщил, что начавшаяся три года назад и унесшая две человеческие жизни вспышка листериоза возникла из-за импортируемой из Эстонии рыбы холодного копчения. Читать далее...

На эстонском наркорынке появился новый вид фентанила

По данным Государственной прокуратуры, в прошлом году на рынке наркотиков Эстонии появился новый вид фентанила - циклопропилфентанил, который менее концентрирован, чем прежде распространенные формы фентанила. Читать далее...

В Италии столкнулись пассажирские поезда: множество пострадавших

Не менее 50 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Италии. Читать далее...

Владимир Мижуй после освобождения вернулся к работе и намерен сам подать в суд