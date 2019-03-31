Эстонское гражданство стало препятствием к бесплатным языковым курсам: куда бежать и что делать

Зачастую жители Эстонии учат государственный язык, чтобы получить гражданство. Читатель Rus.Postimees оказался в обратной ситуации: эстонское гражданство стало для него препятствием к изучению языка: путь на бесплатные курсы от Академии МВД гражданам заказан. Какие есть альтернативы?
«Здравствуйте! Недавно я подал заявку на участие в бесплатных курсах эстонского языка. Мне ответили, что у меня нет права на бесплатные уроки, поскольку я гражданин Эстонии по рождению. Следовательно, иммигранты могут посещать бесплатные уроки, а я, вернувшийся из США в Эстонию, не могу, так как являюсь гражданином», — пишет читатель.
Помимо граждан Эстонии, бесплатные курсы Академии МВД не могут посещать те, кто на протяжении двух последних лет до заключения договора участвовал в обучении эстонскому языку при финансировании государства, а также те, кто не планирует после курсов ходатайствовать о гражданстве Эстонии.
Вариантов в этой ситуации немного: либо попытать счастья и попробовать зарегистрироваться на курсы Фонда интеграции, регистрация на которые заканчивается за считанные минуты, либо искать другие пути изучения государственного языка. Вопрос о том, что же делать нашему читателю в этой ситуации, мы переадресовали советнику Академии МВД Яне Кондрашовой и получили ожидаемый ответ — курсы языка можно пройти в любой языковой школе или посещать занятия при Фонде интеграции.
Дома эстонского языка и центр неформального обучения
Дом эстонского языка — оптимальный вариант для нашего читателя. Во-первых, обучение там бесплатное, во-вторых, есть группы, в которых изучать язык можно с нуля, и, в-третьих, недавно вернувшийся в Эстонию человек может не только приобрести здесь языковые навыки, но и расширить круг общения.
Дома эстонского языка есть как в Таллинне, так и в Нарве. Принцип их работы одинаков. Как рассказала Rus.Postimees директор Дома эстонского языка в Нарве Маргарита Кялло, сначала желающих регистрируют на персональную консультацию. Затем консультант направляет гостя в группу, соответствующую его уровню владения языком. В группе, как правило, учится до 16 человек. Если в данный момент подходящего курса нет, то посетителю рассказывают об открытых мероприятиях и возможностях индивидуального изучения. Курсы проводятся на эстонском — вне зависимости от родного языка все ученики оказываются в равной ситуации языкового погружения. Кялло отметила, что подобная методика распространена у наших северных соседей.
«Все наши курсы нацелены в первую очередь на общение. Также у нас много мероприятий, целью которых тоже является общение на разных уровнях. Например, языковые кафе, куда приходит эстоноязычный человек, с которым можно пообщаться на определенную тему. Есть занятия, связанные с медиа: люди знакомятся на них с тем, что происходит в Эстонии, читают газеты, смотрят передачи и так далее. Есть у нас и так называемые языковые свидания, куда приходят русскоязычные и эстоноязычные люди: одни практикуются в одном языке, другие — в другом. Этот спектр мероприятий постоянно меняется, мы хотим его сделать доступным и разнообразным. Прежде всего это практика, потому что очень часто у людей есть какое-то свидетельство о владении эстонским языком, но, когда нужно говорить, возникают проблемы, потому что они не используют этот язык ежедневно», — рассказала директор Дома эстонского языка в Таллинне Ольга Селищева. В Доме эстонского языка можно учить государственный язык и с нуля. Это можно сделать в группах, предназначенных для тех, кто хочет освоить эстонский на базовом уровне А1. По словам Селищевой, эти группы уже набраны и функционируют.
Впрочем, есть и другие варианты. Для тех, кто уже немного знает язык, но хочет разговориться, подойдет центр неформального обучения GAME club. Впрочем, на эти курсы придется раскошелиться: 20 занятий, которые идут по два часа, стоят 260 евро.
Руководитель Центра неформального обучения GAME club Леша Разин рассказал Rus.Postimees, как зародилась идея создать центр. «Мы встретились с Маре Китсник, доктором в области преподавания эстонского языка и психологом, и решили вместе создать курс разговорного эстонского языка с учетом ее многолетнего опыта преподавания — она является автором десяти учебников, по которым многие в Эстонии занимаются, и с учетом моего опыта преподавания русского языка и опыта архитектора игр (я работаю больше в области неформального обучения)», — рассказал Разин.
Этот курс был создан три года назад, чтобы русскоязычные люди могли на нем разговориться. Разин подчеркнул, что это не подготовка к экзамену. «Очень многие к нам приходят и говорят: „У меня есть бумага, есть сертификат, но теперь я хочу научиться говорить, потому что мне действительно это нужно для работы, семейной жизни, бизнеса и так далее. Курс состоит из 20 занятий. У нас практически нет письменной части, уроки состоят из конкретных блоков. Первый блок — это буквально минут десять, небольшой так называемый энерджайзер. Люди приходят с работы уставшие (сейчас курс у нас проходит вечером), нам их нужно отвлечь, сделать так, чтобы появилась энергия в группе. Затем идет грамматическая часть, где-то минут 15-20, дальше — специальные игры, разработанные мной и Маре, которые закрепляют грамматические знания на практике. У тебя есть 15 минут, чтобы вспомнить грамматику; дальше ты начинаешь ее использовать и, как правило, когда нужно совместить смысл того, что ты хочешь сказать, с правильной грамматической формой, случаются сбои», — пояснил он.
Философия центра неформального обучения GAME club заключается в том, что невозможно учить грамматику отдельно от всего остального. По словам Разина, изучение грамматики отдельно от самого языка является ошибкой. Ведущий учитель центра — Маре Китсник, она обучает и будущих преподавателей эстонского языка в Тартуском университете. Обычно в группах от 12 до 14 человек, иногда больше.
Тем, кто не владеет русским языком, едва ли есть смысл сейчас приходить в центр GAME club. «Нам регулярно приходят запросы от людей, которые приехали из-за рубежа; есть запросы от англоязычных и русскоязычных людей, которые только недавно приехали. Наша целевая аудитория — это люди, которые когда-то учили эстонский на курсах, в школе, но у них есть какой-то барьер. Англоязычные люди приходили на пробные занятия, среди них — даже несколько человек из африканской страны, но им было сложно. Для них нужно специально создавать отдельные группы, отдельный курс», — сказал Разин.
Языковой Tinder/Uber
Дома эстонского языка, центр неформального обучения, а также прочие языковые школы и репетиторы — это, разумеется, отнюдь не единственные возможности для освоения эстонского. Большим помощником в этом непростом деле может стать интернет — мобильные приложения, сайты и социальные сети. «Фейсбук-группа Räägi minuga довольно большая, там много преподавателей. Достаточно написать туда, и вам дадут советы. Всегда можно написать лично, найти друга по переписке, даже отдать на редактирование какой-то короткий текст. Такая вот большая семья», — рассказала Rus.Postimees Наталья Китам, общественный деятель и руководитель проекта Räägi minuga.
Подспорьем для тех, кому нужна разговорная практика, может стать разработанное Китам мобильное приложение Multikey. «Multikey — это социальная сеть для приобретения разговорной практики, где можно найти человека, чтобы практиковаться в эстонском. Это Tinder и Uber для языковой практики. Никто никого учить не будет, но будет много общения. Также мы помещаем туда все онлайн-ресурсы, с помощью которых можно выучить язык», — объяснила она.
Разумеется, этим возможности изучения эстонского в интернете не ограничиваются. А для нашего читателя у Натальи Китам наготове совет: «Конкретно для читателя, который хочет учить эстонский с нуля, я бы посоветовала программку Keeleklikk.ee — она есть на основе английского языка, и это тоже важно. Можно освоить язык до уровня А2 — это база. Дальше есть возможность просто общаться, чтобы развивать языковые навыки до уровня B1 и B2. Другой вариант — это Speakly».
И Китам, и Разин подчеркнули: чтобы освоить язык, главное — общаться на нем. А поскольку в возможностях недостатка нет, дело за малым — найти силы и время.