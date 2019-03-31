Эстонское гражданство стало препятствием к бесплатным языковым курсам: куда бежать и что делать

«Здравствуйте! Недавно я подал заявку на участие в бесплатных курсах эстонского языка. Мне ответили, что у меня нет права на бесплатные уроки, поскольку я гражданин Эстонии по рождению. Следовательно, иммигранты могут посещать бесплатные уроки, а я, вернувшийся из США в Эстонию, не могу, так как являюсь гражданином», — пишет читатель.

Помимо граждан Эстонии, бесплатные курсы Академии МВД не могут посещать те, кто на протяжении двух последних лет до заключения договора участвовал в обучении эстонскому языку при финансировании государства, а также те, кто не планирует после курсов ходатайствовать о гражданстве Эстонии.

Вариантов в этой ситуации немного: либо попытать счастья и попробовать зарегистрироваться на курсы Фонда интеграции, регистрация на которые заканчивается за считанные минуты, либо искать другие пути изучения государственного языка. Вопрос о том, что же делать нашему читателю в этой ситуации, мы переадресовали советнику Академии МВД Яне Кондрашовой и получили ожидаемый ответ — курсы языка можно пройти в любой языковой школе или посещать занятия при Фонде интеграции.

Дома эстонского языка и центр неформального обучения

Дом эстонского языка — оптимальный вариант для нашего читателя. Во-первых, обучение там бесплатное, во-вторых, есть группы, в которых изучать язык можно с нуля, и, в-третьих, недавно вернувшийся в Эстонию человек может не только приобрести здесь языковые навыки, но и расширить круг общения.

Дома эстонского языка есть как в Таллинне, так и в Нарве. Принцип их работы одинаков. Как рассказала Rus.Postimees директор Дома эстонского языка в Нарве Маргарита Кялло, сначала желающих регистрируют на персональную консультацию. Затем консультант направляет гостя в группу, соответствующую его уровню владения языком. В группе, как правило, учится до 16 человек. Если в данный момент подходящего курса нет, то посетителю рассказывают об открытых мероприятиях и возможностях индивидуального изучения. Курсы проводятся на эстонском — вне зависимости от родного языка все ученики оказываются в равной ситуации языкового погружения. Кялло отметила, что подобная методика распространена у наших северных соседей.