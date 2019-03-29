Медведев: США никогда не отменят санкции против России

"Я могу прямо ответить: никогда они (США) не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика за последние сто лет была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась - Советский Союз, Российская Федерация", - сказал Медведев, отвечая на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, санкционная политика США в отношении России практически не знала перерыва. "У нас не было вообще промежутка в истории, когда бы этих санкций не существовало вообще. И это очень прискорбно", - отметил глава правительства.