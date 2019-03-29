Умерла Аньес Варда

Отмечается, что в последнее время она боролась с раком и скончалась у себя дома в окружении родных и друзей, передает "Интерфакс".

#BREAKING French New Wave film director Agnes Varda dead at 90: family

📷 Fadel Senna pic.twitter.com/WMvVVdlXG0 — AFP news agency (@AFP) 29 марта 2019 г.

Аньес Варда, чье творчество стало знаковым для французской новой волны, сняла такие фильмы, как "Клео от 5 до 7", "Одна поёт, другая нет", "Без крыши, вне закона" и "Лица, деревни". Кроме, того, она выступила соавтором сценария фильма "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи.

Варда - обладательница ряда престижных кинопремий: Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля (за "Счастье"), Золотого льва Венецианского фестиваля (за "Без крыши, вне закона") и двух "Сезаров" за документальные фильмы. Кроме того, она удостоена почетных наград за свой вклад в киноискусство - "Сезара", "Оскара" и золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивле.

Французский режиссер в 2018 году стала самым пожилым номинантом на "Оскар" за свой документальный фильм "Лица, деревни". Она не приехала на традиционный завтрак для номинантов, но прислала несколько картонных фигур со своим изображением в полный рост, в том числе с котом.