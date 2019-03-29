Узнайте, как долго еще можно ездить на шипованной резине

Как сообщил еще 21 марта Департамент шоссейных дорог, в случае зимних дорожных или погодных условий, шипованные покрышки можно использовать вплоть до 30 апреля, но в то же время решение о переходе на летнюю резину водитель должен принимать самостоятельно.