Узнайте, как долго еще можно ездить на шипованной резине

Согласно Закону о дорожном движении, в Эстонии шипованную резину разрешено использовать с 15 октября по 31 марта, но в порядке исключения и с учетом погодных условий этот срок может быть быть продлен.
Как сообщил еще 21 марта Департамент шоссейных дорог, в случае зимних дорожных или погодных условий, шипованные покрышки можно использовать вплоть до 30 апреля, но в то же время решение о переходе на летнюю резину водитель должен принимать самостоятельно.
Если днем держится плюсовая температура, а дороги, по которым вы ежедневно ездите, очищены от снега и льда, то ради сохранности зимних покрышек стоит задуматься об установке летних шин.