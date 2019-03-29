Пал травы запрещен законом: спасатели совершат контрольные рейды к местам разжигания костров

«Первые пожары произошли еще на прошлой неделе. На выходных ожидается теплая погода и люди, скорее всего, поедут за город. Поэтому, разжигая костер, просим людей отнестись серьезно и к безопасности. Сухая почва и сильный ветер могут повлиять на возникновение пожара», - рассказала начальник отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

На предстоящих выходных спасатели будут пристально следить за пожарной безопасностью и совершат контрольные рейды к местам разжигания костров. Особое внимание будет уделено разжиганию костров, чтобы предвидеть серьезные разрушения и увеличить осведомленность населения о пожарной безопасности.

Поджоги сухой прошлогодней травы, как правило, - дело рук человека. Поджигание прошлогодней травы рассматривается как намеренное поджигание, характеризующееся халатным поведением и незнанием правил пожарной безопасности. Пал травы может начаться от брошенной сигареты, спички или брошенной стеклянной посуды.

Пал травы запрещен законом и наказывается штрафом. В результате поджигания прошлогодней травы умирали люди и были разрушены дома, горели леса, в результате чего страдали мелкие животные и птицы.

Также очень опасны костры, разведенные без соблюдения правил пожарной безопасности. Разводя костер, не стоит забывать о правилах безопасности.

- Костер должен быть на безопасном расстоянии от строений, искры от костра могут попасть на строение.

- Костер диаметром меньше одного метра должен находиться на расстоянии не менее восьми метров от дома.

- Костер диаметром больше одного метра должен находиться на расстоянии не менее 15 метром от дома.

- Разводить костер в саду или неподалеку от дома можно только на невозгораемой поверхности, а под рукой стоит иметь первоочередные средства для тушения огня - ведро с водой или огнетушитель.

- Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более пяти м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на легковоспламеняющиеся материалы.