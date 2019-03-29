За месяц продаж в Европе Tesla Model 3 стала самым популярным электромобилем

Компания Tesla начала европейские продажи электрокара Model 3 в конце января, и всего за месяц самая доступная модель Tesla смогла потеснить конкурентов, как среди электромобилей, так и среди премиальных седанов среднего класса.
Как пишет журнал "За рулем", по итогам февраля Tesla Model 3 стала самым продаваемым электромобилем на европейском рынке. Всего в Европе было продано 3630 единиц Model 3, сообщает Newsru.com. Далее следуют Renault Zoe (2888 шт.), Nissan Leaf (2364 шт.) и BMW i3 (2021 шт.), сообщает Motoring Research.
Это не единственный успех Model 3 за первый месяц продаж в Европе. Этот автомобиль также был признан самым продаваемым среди премиальных седанов среднего класса. Здесь электрокар Tesla превзошел Mercedes-Benz C-класса, Audi A4 и BMW 3-й серии.