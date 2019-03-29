За месяц продаж в Европе Tesla Model 3 стала самым популярным электромобилем

Как пишет журнал "За рулем" , по итогам февраля Tesla Model 3 стала самым продаваемым электромобилем на европейском рынке. Всего в Европе было продано 3630 единиц Model 3, сообщает Newsru.com . Далее следуют Renault Zoe (2888 шт.), Nissan Leaf (2364 шт.) и BMW i3 (2021 шт.), сообщает Motoring Research .

Это не единственный успех Model 3 за первый месяц продаж в Европе. Этот автомобиль также был признан самым продаваемым среди премиальных седанов среднего класса. Здесь электрокар Tesla превзошел Mercedes-Benz C-класса, Audi A4 и BMW 3-й серии.