Акции Swedbank с грохотом рухнули: банк потерял 8,7 миллиардов евро

19 февраля, за день до появления новостей об отмывании денег, акция Swedbank держалась на уровне 210,8 шведских крон. То есть ценность составляла еще почти 22,78 миллиардов евро. С тех пор акции постоянно падают.

На сегодняшнее падение акций Swedbank на бирже повлияло вчерашнее решение общего собрания акционеров банка. В том числе было принято решение выплатить дивиденды в размере 14,20 шведских крон на акцию, вчера был и зафиксирован список получателей дивидендов.

Вчера банк сообщил об увольнении руководителя Биргитте Боннесен и Стокгольмская биржа приостановила торги акциями до общего собрания акционеров. К этому времени стоимость акции упала до 148,45 шведских крон. Торговля акциями продолжилась в 15.45 по местному времени, когда Swedbank озвучил результаты собрания акционеров.

Напомним, что 27 февраля генеральный директор Департамента расследования экономических преступлений Швеции Томас Лангрот сообщил, что решил инициировать в отношении Swedbank предварительное расследование в связи с разглашением внутренней информации без разрешения: «Я инициировал предварительное расследование, поскольку у нас есть основания считать, что 15 крупнейшим акционерам передали внутреннюю информацию до того, как эта история вышла на SVT».

Теперь следствие расширено, как в плане предполагаемого периода, так и в плане подозрений. А именно, банк подозревают в крупномасштабном мошенничестве. В ходе следствия прокурор и Департамент финансовых рынков изучаются биржевые и пресс-сообщения, опубликованные в период с 23 октября 2018 года по 20 февраля 2019 года.