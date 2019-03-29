В Финляндии до смерти избили гражданина Эстонии: двух рецидивистов отправили в тюрьму

Суд приговорил 32-летнего Тамо Рунтхала к девяти годам и восьми месяцам тюрьмы, а 37-летнюю Элис Сярев к четырем годам и восьми месяцам тюрьмы.

Согласно обвинению, Рунтхал напал на своего знакомого 56-летнего мужчину на железнодорожном вокзале в Керава, в избиении жертвы участвовала и Сярев.

Избиение попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как Рунтхал бьет лежащую в бессознательном состоянии жертву 20 раз кулаками по голове. После этого Рунтхал и Сярев обыскивают карманы жертвы и забирают телефон.