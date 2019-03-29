Соглашение о Брекзите в третий раз провалилось в британском парламенте

Члены Палаты общин британского парламента в пятницу, 29 марта, в третий раз не одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против высказался 344 парламентария, за - 286 законодателя.
На этот раз голосование касалось лишь юридически обязывающего соглашения о Брекзите. Политическая декларация, в которой обрисовываются будущие отношения между ЕС и Великобританией, из пакета документов была исключена, пишет DW.com.
Это было сделано, чтобы не нарушать постановление 415-летней давности, в соответствии с которым законопроект не может быть внесен на повторное голосование в течение одного и того же срока полномочий парламента.
Последний шанс на мягкий Брекзит
Перед принятием решения премьер Тереза Мэй, обращаясь к парламентариям, заявила, что речь идет о последнем шансе гарантировать урегулированный Брекзит.
При этом глава кабмина заявила, что готова подать в отставку в обмен на поддержку законодателями договоренностей с Брюсселем. "Я по-прежнему привержена тому, чтобы Соединенной Королевство вышло из Европейского Союза", - подчеркнула она.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что считают все более вероятным выход Великобритании из ЕС 12 апреля без соответствующего соглашения. Брюссель принял экстренные меры на этот счет в 13 ключевых областях, в частности, в сфере правил воздушного и наземного транспорта и банковской области. При этом данные меры способны лишь снизить ущерб от неконтролируемого Брекзита, но не предотвратить его.