Видео: выпившую водки в самолете женщину назвали худшей пассажиркой в истории

По словам очевидцев, женщина начала буянить как только села в самолет, следовавший из Лиссабона в испанский город Малага, передает Lenta.ru. Сперва она упала на соседа по креслу, а затем отказалась убирать сумку на багажную полку.

Как рассказали свидетели, пассажирка окончательно вышла из себя после того, как узнала, что из напитков ей могут предложить только фруктовый сок в то время, как она требовала Pepsi.

Дебоширка начала кричать и размахивать руками так сильно, что пилот посреди полета запретил ей летать рейсами авиакомпании TAP.

«Она вставала со своего места. Ее лицо был ярко-красным. Она была похожа на демона и вела себя как одержимая. Я часто летаю на самолетах, но никогда такого не встречал. Это худшая пассажирка из всех, что я когда-либо видел», — поделился один из ее попутчиков.