Пт, 29.03.2019
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  • Отть Тянак завершил первый день Ралли Корсики на втором месте

Отть Тянак завершил первый день Ралли Корсики на втором месте

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Ott Tänak - Martin Järveoja

ФОТО: TGR

Элфайн Эванс на "Форде" выиграв четыре спецучастка занял первое место. У Тянака только две победы, хотя могло быть и больше...

На шестом, последнем спецучастке Элфайн Эванс на "Форде" никак не мог обогнать медленно ехавшего напарника Тянака по "Тойоте" Криса Мика. В результате Эванс получил с Тянаком одинаковое время прохода шестого спецучстка, а вместе с ним и обратно первую строку. Отрыв британца от Тянака - 4,5 секунды. Третье место удерживает Тьерри Нойвиль. Себастьян Лёб занимает восьмую строку с отставанием от лидера на 2 минуты и 23 секунды, Себастьян Ожье - шестой с отставанием чуть более полминуты.

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