Отть Тянак завершил первый день Ралли Корсики на втором месте

На шестом, последнем спецучастке Элфайн Эванс на "Форде" никак не мог обогнать медленно ехавшего напарника Тянака по "Тойоте" Криса Мика. В результате Эванс получил с Тянаком одинаковое время прохода шестого спецучстка, а вместе с ним и обратно первую строку. Отрыв британца от Тянака - 4,5 секунды. Третье место удерживает Тьерри Нойвиль. Себастьян Лёб занимает восьмую строку с отставанием от лидера на 2 минуты и 23 секунды, Себастьян Ожье - шестой с отставанием чуть более полминуты.