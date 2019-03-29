Пт, 29.03.2019
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Вячеславу Леэдо не удалось получить компенсацию в 23 миллиона евро

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Vjatšeslav Leedo.

ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

В четверг вступило в силу постановление Харьюского уездного суда, в соответствии с которым суд не стал рассматривать иски принадлежащих крупному судовладельцу Вячеславу Леэдо фирм, в котором от предприятия Tallinna Sadam требовали возмещение ущерба за предполагаемое использование коммерческой тайны в тендере на паромные перевозки к островам Сааремаа и Хийумаа.

Уездный суд не стал менять вынесенное им 8 марта и теперь вступившее в силу свое постановление не рассматривать иски, поданные предприятиями Леедо - AS Saaremaa Laevakompanii и OÜ Väinamere Liinid в отношении дочерних фирм предприятия Tallinna Sadam - OÜ TS Laevad и OÜ TS Shipping. В результате судебная тяжба считается завершенной, сообщила государственная фирма бирже.

Суд оставил исковое заявление без рассмотрения, поскольку истцы в положенный срок не уплатили залоговый взнос на сумму в 14 000 евро, назначенный судом в качестве покрытия предполагаемых расходов на делопроизводство.

В ноябре 2017 года Харьюский уездный суд принял к рассмотрению поданные фирмами Saaremaa Laevakompanii и Väinamere Liinid иски против фирм OÜ TS Laevad и OÜ TS Shipping, утверждая, что они воспользовались коммерческой тайной, участвуя в тендере на паромные перевозки к островам Сааремаа и Хийумаа, чем нанесли предприятиям Леэдо ущерб на сумму в 23,8 млн евро.

Руководство Tallinna Sadam оценило спор как бесперспективный и концерн не стал формировать резерв для покрытия возможных требований. По этой причине тяжба не оказала и влияния на финансовые показатели концерна, отметило госпредприятие.

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