Европарламент призвал защитить проживающих в Европе африканцев
Во вторник Европарламент принял резолюцию с призывом защищать проживающих в Евросоюзе африканцев и бороться против их дискриминации, сообщает rus.err.ee.
"Европарламент призывает государства-члены и институты ЕС признать, что африканцы вынуждены терпеть расизм, дискриминацию и ксенофобию, а их основные права и права человека, как правило, менее защищены; что такая ситуация представляет собой структурный расизм и как у отдельных лиц, так и групп есть право на защиту от неравенства, в том числе на положительные меры, которые гарантируют соблюдение их прав и полное уважение", говорится в резолюции об основных правах африканцев в Европе.
Представитель Европейского парламента в пятницу заявил порталу ERR, что цель резолюции заключается в защите всех жителей Европы от расизма и соблюдении прав человека. Резолюция не предусматривает конкретных действий или выделения денежных средств.
Согласно данным Регистра народонаселения, по состоянию на 29 марта в Эстонии гражданам африканских государств было выдано 1182 вида на жительство: 26 долгосрочных и 1146 временных, а также 10 временных разрешений на проживание.