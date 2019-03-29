Европарламент призвал защитить проживающих в Европе африканцев

"Европарламент призывает государства-члены и институты ЕС признать, что африканцы вынуждены терпеть расизм, дискриминацию и ксенофобию, а их основные права и права человека, как правило, менее защищены; что такая ситуация представляет собой структурный расизм и как у отдельных лиц, так и групп есть право на защиту от неравенства, в том числе на положительные меры, которые гарантируют соблюдение их прав и полное уважение", говорится в резолюции об основных правах африканцев в Европе.