Компенсация в 700 евро: россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей (почти 700 евро) компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Суд установил, что саратовец откликнулся на объявление одного из местных ресторанов о поиске работника на должность хостес (лицо ресторана, сотрудник, в обязанности которого входит встреча гостей), сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Саратовского областного суда. Однако администрация компании «Брудершафт-Л» не приняла мужчину из-за несоответствия требованиям. Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
Саратовец подал иск о нарушении прав в районный суд и получил компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Ресторан пытался оспорить это решение, но коллегия Саратовского областного суда оставила его без изменений.
Согласно статье 19 Конституции России, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от пола.