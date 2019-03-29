Компенсация в 700 евро: россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Суд установил, что саратовец откликнулся на объявление одного из местных ресторанов о поиске работника на должность хостес (лицо ресторана, сотрудник, в обязанности которого входит встреча гостей), сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Саратовского областного суда. Однако администрация компании «Брудершафт-Л» не приняла мужчину из-за несоответствия требованиям. Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.