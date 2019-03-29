Пт, 29.03.2019
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Компенсация в 700 евро: россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

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Ресторан. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mihai Barbu / PantherMedia / Mihai Barbu

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей (почти 700 евро) компенсации из-за дискриминации по половому признаку. 

Суд установил, что саратовец откликнулся на объявление одного из местных ресторанов о поиске работника на должность хостес (лицо ресторана, сотрудник, в обязанности которого входит встреча гостей), сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Саратовского областного суда. Однако администрация компании «Брудершафт-Л» не приняла мужчину из-за несоответствия требованиям. Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.

Саратовец подал иск о нарушении прав в районный суд и получил компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Ресторан пытался оспорить это решение, но коллегия Саратовского областного суда оставила его без изменений.

Согласно статье 19 Конституции России, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от пола.

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