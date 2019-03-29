Миксер: Эстония вместе с союзниками по НАТО продолжит укреплять безопасность

Эстония наряду с 15-летием своего членства в НАТО в пятницу празднует и 70-летие успешного существования альянса, вся история которого посвящена укреплению безопасности стран-членов организации, подчеркнул министр иностранных дел Свен Миксер в своем выступлении в столичном дворце спорта «Калев» на праздничном мероприятии по случаю годовщины.
«Целью как НАТО, так и Эстонии является обеспечение обороны и безопасности всех стран — членов организации, которые сотрудничают с целью дальнейшего усиления альянса», - сказал Миксер.
Как передала BNS пресс-служба МИД, Свен Миксер напомнил, что Организация Северо-Атлантического договора (НАТО) пережила немало сложных периодов в истории. «И нынешний этап богат на очаги напряженности и новые вызовы, однако я не сомневаюсь, что мы сумеем обеспечить выполнение важнейшей задачи НАТО — сохранение сильной трансатлантической связи, солидарности и сотрудничества», - отметил Миксер.
Он подчеркнул, что НАТО создана на основе демократии, свободы личности и ценностях правового государства, придающих союзу внутреннюю стабильность и позволяющую обеспечивать безопасность стран альянса и в самых сложных условиях.
«Вместе с тем у всех нас есть средства и воля дать достойный ответ возможным вызовам. В подтверждение этого я хочу особо выделить солидарность членов альянса и их присутствие на территории Эстонии, за что мы очень благодарны нашим союзникам», - добавил глава МИД.