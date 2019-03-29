Миксер: Эстония вместе с союзниками по НАТО продолжит укреплять безопасность

«Целью как НАТО, так и Эстонии является обеспечение обороны и безопасности всех стран — членов организации, которые сотрудничают с целью дальнейшего усиления альянса», - сказал Миксер.

Как передала BNS пресс-служба МИД, Свен Миксер напомнил, что Организация Северо-Атлантического договора (НАТО) пережила немало сложных периодов в истории. «И нынешний этап богат на очаги напряженности и новые вызовы, однако я не сомневаюсь, что мы сумеем обеспечить выполнение важнейшей задачи НАТО — сохранение сильной трансатлантической связи, солидарности и сотрудничества», - отметил Миксер.

Он подчеркнул, что НАТО создана на основе демократии, свободы личности и ценностях правового государства, придающих союзу внутреннюю стабильность и позволяющую обеспечивать безопасность стран альянса и в самых сложных условиях.