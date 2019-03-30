Фото: особняк в английском стиле на полуострове Юминда

В Лахемаа, на полуострове Юминда ждет покупателя особняк, построенный по индивидуальному проекту в старом английском стиле. На большом участке площадью 9956 квадратных метров, кроме главного дома площадью 191,6 м2, стоят баня и другие надворные строения.

ФОТО: City24

Дом просторный и хорошо спланированный. На первом этаже находятся гостиная с открытой кухней, спальня, гостевая комната, санузел, хозяйственные помещения и котельная. На втором этаже - еще две спальни и ванная.

ФОТО: City24

При строительстве дома использовались высококачественные английские материалы, натуральные и эксклюзивные. Море находится в 400 метрах от дома.

ФОТО: City24