Сб, 30.03.2019
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Фото: особняк в английском стиле на полуострове Юминда

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ФОТО: City24

В Лахемаа, в деревне Леэси ждет покупателя двухэтажный особняк, рассказывает портал Kodustiil.       

В Лахемаа, на полуострове Юминда ждет покупателя особняк, построенный по индивидуальному проекту  в старом английском стиле. На большом участке площадью 9956 квадратных метров, кроме главного дома площадью 191,6 м2, стоят баня и другие надворные строения. 

ФОТО: City24

Дом просторный и хорошо спланированный. На первом этаже находятся гостиная с открытой кухней, спальня, гостевая комната, санузел, хозяйственные помещения и котельная. На втором этаже - еще две спальни и ванная. 

ФОТО: City24

При строительстве дома использовались высококачественные английские материалы, натуральные и эксклюзивные. Море находится в 400 метрах от дома. 

ФОТО: City24

Подробная информация и фотографии находятся на портале недвижимости City24

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