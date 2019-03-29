В Кохтла-Ярве, Йыхви и Алутагузе протестуют против строительства завода

В Кохтла-Ярве собрано уже более 2000 голосов против планируемого строительства завода по производству сланцевого масла. Протестуют и жители соседних волостей Йыхви и Алутагузе, которые также опасаются побочных эффектов сланцехимической промышленности, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".