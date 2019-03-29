В Кохтла-Ярве, Йыхви и Алутагузе протестуют против строительства завода

В Кохтла-Ярве собрано уже более 2000 голосов против планируемого строительства завода по производству сланцевого масла. Протестуют и жители соседних волостей Йыхви и Алутагузе, которые также опасаются побочных эффектов сланцехимической промышленности, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Местные жители выражают беспокойство по поводу потенциальных запахов и шумов от производства, загрязнения шахтных вод, пыли при перевозке отходов. Между тем Инвестор Corestone Production уверяет, что завод окружающую среду загрязнять не будет.
В четверг на заседании волостного собрания Алутагузе было принято протокольное решение, согласно которому волость желает, чтобы при составлении оценки воздействия на окружающую среду и детальной планировки власти Кохтла-Ярве, как инициаторы процесса, приняли во внимание мнение жителей Алутагузе.