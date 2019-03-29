Итоги коалиционных переговоров: вопрос русской школы разногласий у партий не вызвал

В вопросе русских школ все партии пришли к единому мнению, что постепенно надо переводить обучение в русских школах на эстонский язык, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". "Мы никогда не считали, что перевести все русское образование на эстонский язык обучения возможно за один день, как предлагала Партия реформ, - сказал член правления Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас. - У нас не хватает учителей, так что это будет длительный процесс".