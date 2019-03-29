Пт, 29.03.2019
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  • Итоги коалиционных переговоров: вопрос русской школы разногласий у партий не вызвал

Итоги коалиционных переговоров: вопрос русской школы разногласий у партий не вызвал

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Юри Ратас, Март Хельме и Хелир-Вальдор Сеэдер после очередного раунда коалиционных переговоров.

ФОТО: Sander Ilvest.

За три недели консультаций по созданию коалиции между центристами, консерваторами и отечественниками вопрос русской школы разногласий не вызвал, в то время как закон о сожительстве стал для сторон камнем преткновения.

В вопросе русских школ все партии пришли к единому мнению, что постепенно надо переводить обучение в русских школах на эстонский язык, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". "Мы никогда не считали, что перевести все русское образование на эстонский язык обучения возможно за один день, как предлагала Партия реформ, - сказал член правления Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас. - У нас не хватает учителей, так что это будет длительный процесс".

В субботу все три партии проведут собрания уполномоченных, на которых обсудят как коалиционные переговоры, так и предстоящие выборы в Европарламент.

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