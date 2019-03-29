Загадочное убийство: граждане Эстонии стали фигурантами запутанного дела в Австралии

На данный момент в Западной Австралии на скамейке подсудимых сидят братья: 54-летний Амброз Джон Кларк и 52-летний Ксавьер Джерард Кларк. Их обвиняют в убийстве партнера по бизнесу - 51-летнего Петера Дависа. Его тело было найдено в мае 2011 года в Перте в припаркованной возле чужого дома машине.

Поводом для преступления стал долг в размере 300 000 долларов, который братья Кларк тщетно пытались получить от Дависа с помощью доморощенного коллектора.

По словам прокурора, Дависа избили и его сразил порок сердца. Защитник Ксавьера Кларка утверждает, что обвинение прокурора основывается на спекуляциях и его подзащитный никаким образом не причастен к этой истории.

По словам защитника, за всем стоит группировка мужчин из Эстонии, которых он назвал рэкетирами, владеющими боевыми искусствами и кикбоксингом.

Защитник добавил, что эстонцы уже раньше от случая к случаю работали с Амброзем Кларком и у них были свои финансовые претензии к Давису.

«Этот случай — один из сложнейших пазлов», - описал дело об убийстве защитник.