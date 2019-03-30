Четыре причины, по которым не стоит сдавать внаем свою квартиру

1. Для начала вам следует внимательно изучить права и обязанности обеих сторон и содержание типового договора найма, в котором непременно найдется немало деталей, вызывающих разногласия, споры и даже конфликты. Например, кто будет платить взносы в ремонтный фонд, кто – посредническую плату маклеру, и так далее.

2. Требуется составить объявление, договориться с желающими осмотреть квартиру, потратить время на встречи и показы - это довольно трудоемкий и порой нервный процесс. Если вы решили воспользоваться услугами маклера, нужно выбрать подходящего специалиста и узнать, каким образом оплачиваются его услуги.

3. Если у кого-то из ваших соседей возникнут конфликтные отношения с нанимателем вашей квартиры, то готовьтесь, что решать все проблемы они будут не между собой, а через вас. В результате у соседей может возникнуть конфликт еще и с вами.

4. Конечно, при заключении договора найма наниматель заплатит вам залоговые деньги. Но это не исключает черного сценария, по которому наниматель зальет, например, квартиру этажом ниже. В таком случае залоговых денег может не хватить, и вам предстоит долгое разбирательство.