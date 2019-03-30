Массовый убийца неделю мотался между Эстонией и Латвией

Хладнокровно убивший 50 человек в Новой Зеландии террорист Брентон Таррант в декабре приезжал в Эстонию. За два дня до атаки он делился в соцсетях теориями заговора об Эстонии, также он упоминает эстонцев в своем "манифесте", пишет Postimees.
Таррант неоднократно высказывался об Эстонии и Латвии. Например, менее чем за два дня до кровавой бани, он поделился пропагандисткой статьей White Genocide Project, в которой заявил, что посольство США в Эстонии манипулирует эстонцами, чтобы они принимали мультикультурализм. В тот же день он поделился и видео с Праздника песни Латвии, написав "Они хотят это уничтожить".
Эстонию Таррант упомянул и в своем "манифесте", в котором проявил активный интерес к происходящему в Европе.
"Марокканец не может быть эстонцем, так же как эстонец не может быть марокканцем", - писал он.
Позднее стало известно, что интерес к Эстонии не был только платоническим - в декабре прошлого года он прибыл в страну.
Что он здесь делал?
Министерство внутренних дел Австрии и полиция Эстонии подтвердили, что Таррант летел из Австрии в Эстонию 4 декабря прошлого года.
Согласно информации Postimees, в Эстонии он арендовал машину, на которой днем позже отправился в Латвию.
Назад в Эстонию из Латвии он вернулся спустя два дня, 8 декабря. Спустя еще два дня - 10 декабря - Таррант снова отправился в направлении Риги - на этот раз на автобусе.
То, что новозеландский стрелок действительно был в Латвии, журналистам Postimees подтвердила и Государственная служба безопасности Латвии.
Полиции безопасности Эстонии, которая мониторит деятельность экстремистов, нечего сказать о визите Тарранта в Эстонию. В правоохранительных органах отметили, что полиции не хватает точных данных о его действиях в стране.
Пресс-секретарь полиции безопасности Эстонии отметил, что нет оснований полагать, что у Тарранта был какой-либо повышенный интерес к Эстонии.
Также на данный момент неясно, встречался ли террорист с кем-то в Эстонии и что конкретно он делал.
По информации Postimees, он провел в странах Балтии около недели.
Его усиленно интересовало происходящее в Европе. Тогда, в декабре, в западной Европе одним из самых обсуждаемых вопросов был миграционный пакт ООН.
Австрию и Эстонию объединяет тот факт, что столкновения мнений касательного этого пакта вызвали основательное волнение в обоих государствах.
Самое примечательное событие, произошедшее во время пребывания Тарранта в Эстонии, - пикет 9 декабря в Таллинне на площади Вабадузе против миграционного пакта ООН.
Что еще связывает Эстонию, Тарранта и Австрию?
Ультраправые группировки плотно общаются друг с другом по всей Европе. Они поддерживают друг друга, встречаются, организуют пикеты в поддержку друг друга и выступают на одних и тех же конференциях.
В среду Би-би-си сообщала, что австрийские следователи провели обыски в доме лидера местной праворадикальной граппировки IBÖ («Австрийское идентаристское движение») Мартина Зелльнера, потому что он получил пожертвование в 1500 евро, с которым был связан террорист Таррант. Бундесканцлер Себастиан Курц отметил, что одновременно расследуется, может ли IBÖ быть террористической организацией. Пожертвование привлекло внимание тем, что было значительно больше обычного. Сам Мартин Зелльнер сказал Associated Press, что затем обменялся с Таррантом несколькими электронными письмами, и на этом якобы все закончилось. Связь с нападением на мечеть Крайстчерча Зелльнер отрицает.
IBÖ и эстонское «Синее пробуждение»
Организация Зелльнера - одна из ячеек так называемого идентаристского движения. Идентаризм - ультраправое движение, распространяющее идею этнически чистых национальных государств.
В Эстонии подобные идеи распространяет молодежное крыло Эстонской народной консервативной партии (EKRE) - «Синее пробуждение». И там, и в IBÖ членами является, прежде всего, молодежь, которая для распространения своих идей использует социальные сети и кампании мемов. Когда летом прошлого года «Синее пробуждение» организовало пикет в Таллинне перед посольством Соединенного Королевства, одним из поводов была именно высылка Зелльнера и его сожительницы Бриттани Петтибон из Великобритании. И лидер «Синего пробуждения», избранный теперь в Рийгикогу Руубен Каалеп, называет себя европейским идентаристом. Это черным по-белому написано в опубликованной в прошлом году англоязычной книге в 500 страниц «Идентаристы. Движение против глобализации и ислама».
«Быть европейцем чрезвычайно важно именно в условиях теперешнего демографического кризиса, с которым столкнулись все европейские нации. Мы сможем с этим бороться, лишь если все европейские националисты будут сотрудничать», - сказал Каалеп автору книги.
Также Каалеп был слушателем и выступал на конференциях в Швеции, сосредоточенных именно на идее идентаризма.
В той же книге слово предоставлено десяткам идентаристов. Среди них и Мартин Зелльнер, один из самых известных представителей движения в Европе.
«С Мартином Зелльнером мы не встречались, - ответил вчера на письменный запрос Postimees Руубен Каалеп. - Но мы с симпатией относимся к молодежным национальным движениям а Западной Европе».
Среди общих друзей Зелльнера и Каалепа в Facebook молодая звезда украинских ультраправых Олена Семеняка, которая неоднократно выступала на конференциях «Синего пробуждения». В последний раз она выступала в Таллине на конференции «Этнофутур» в конце февраля. В конференции участвовали представители многих стран, в центре обсуждений был миропорядок, благоприятный для коренных народов.
Отметим, что ничто не указывает на прямую связь эстонских националистов с Таррантом, в «Синем пробуждении» подтвердили, что новозеландский стрелок не искал с ними контакта. «У этого человека никогда не было никаких контактов с "Синим пробуждением", и он никогда не поддерживал нашу деятельность», - написал Руубен Каалеп вчера. «Могу подтвердить, что у меня нет ни малейшего основания полагать, что он когда-нибудь контактировал с каким-либо членом "Синего пробуждения"».
Скорее, все указывает на то, что радикализировавшийся со временем Таррант сам был заинтересован в европейских националистах.
Молодые члены EKRE познакомились с австралийским фашизмом
Спустя неделю после теракта в Новой Зеландии, 22 марта, в тартуском офисе EKRE прошло любопытное мероприятие: молодежь из «Синего пробуждения» организовала вечер лекций, на котором говорилось об «австралийской культуре».
Страничку конференции «Синего пробуждения» в Facebook украсили мемом «australian shitposter», которую использовал в соцсетях террорист Таррант. Это не самая распространенная картинка, ее в основном использовали австралийские альтернативные правые, да и то несколько лет назад.
Мем стал знаменитым именно после теракта в Новой Зеландии: это была картинка профиля Тарранта в социальных сетях и иллюстрация к посту на форуме, в котором предупреждалось о теракте.
На мероприятии «Синего пробуждения» было зачитано эссе П.Р. Стивенсена «Foundations of Culture in Australia» об австралийском национализме и идентичности местного белого населения. Стивенсен был известным австралийским антисемитом и пропагандистом фашизма.
Почему молодые участники «Синего пробуждения» спустя неделю после теракта, совершенного австралийским праворадикалом, решили организовать это мероприятие и проиллюстрировать его таким образом?
В «Синем пробуждении» утверждают, что мероприятие никак не было связано с терактом.
«То, что произошло в Новой Зеландии, ужасно. Мы решительно это осуждаем», - сказал один из выступавших на мероприятии молодой член EKRE Реми Себастиан Китс.
«Просто один из наших новых членов недавно прочитал это произведение и решил выступить с докладом. Ничего другого там не было», - сказал он.
Китс заявил, что проведение таких параллелей стало для него сюрпризом, и что к мероприятию готовились месяц.
Однако общедоступные данные свидетельствуют, что фото мероприятия опубликовали в Facebook спустя три дня после теракта.