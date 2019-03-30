Массовый убийца неделю мотался между Эстонией и Латвией

IBÖ и эстонское «Синее пробуждение»

В Эстонии подобные идеи распространяет молодежное крыло Эстонской народной консервативной партии (EKRE) - «Синее пробуждение». И там, и в IBÖ членами является, прежде всего, молодежь, которая для распространения своих идей использует социальные сети и кампании мемов. Когда летом прошлого года «Синее пробуждение» организовало пикет в Таллинне перед посольством Соединенного Королевства, одним из поводов была именно высылка Зелльнера и его сожительницы Бриттани Петтибон из Великобритании. И лидер «Синего пробуждения», избранный теперь в Рийгикогу Руубен Каалеп, называет себя европейским идентаристом. Это черным по-белому написано в опубликованной в прошлом году англоязычной книге в 500 страниц «Идентаристы. Движение против глобализации и ислама».

«Быть европейцем чрезвычайно важно именно в условиях теперешнего демографического кризиса, с которым столкнулись все европейские нации. Мы сможем с этим бороться, лишь если все европейские националисты будут сотрудничать», - сказал Каалеп автору книги.

Также Каалеп был слушателем и выступал на конференциях в Швеции, сосредоточенных именно на идее идентаризма.

В той же книге слово предоставлено десяткам идентаристов. Среди них и Мартин Зелльнер, один из самых известных представителей движения в Европе.

«С Мартином Зелльнером мы не встречались, - ответил вчера на письменный запрос Postimees Руубен Каалеп. - Но мы с симпатией относимся к молодежным национальным движениям а Западной Европе».

Среди общих друзей Зелльнера и Каалепа в Facebook молодая звезда украинских ультраправых Олена Семеняка, которая неоднократно выступала на конференциях «Синего пробуждения». В последний раз она выступала в Таллине на конференции «Этнофутур» в конце февраля. В конференции участвовали представители многих стран, в центре обсуждений был миропорядок, благоприятный для коренных народов.

Отметим, что ничто не указывает на прямую связь эстонских националистов с Таррантом, в «Синем пробуждении» подтвердили, что новозеландский стрелок не искал с ними контакта. «У этого человека никогда не было никаких контактов с "Синим пробуждением", и он никогда не поддерживал нашу деятельность», - написал Руубен Каалеп вчера. «Могу подтвердить, что у меня нет ни малейшего основания полагать, что он когда-нибудь контактировал с каким-либо членом "Синего пробуждения"».

Скорее, все указывает на то, что радикализировавшийся со временем Таррант сам был заинтересован в европейских националистах.

Молодые члены EKRE познакомились с австралийским фашизмом

Спустя три дня после теракта «Синее пробуждение» рекламировало свое мероприятие достаточно малораспространенным мемом, который использовал Брентон Таррант. ФОТО: Kuvatõmmis

Спустя неделю после теракта в Новой Зеландии, 22 марта, в тартуском офисе EKRE прошло любопытное мероприятие: молодежь из «Синего пробуждения» организовала вечер лекций, на котором говорилось об «австралийской культуре».

Страничку конференции «Синего пробуждения» в Facebook украсили мемом «australian shitposter», которую использовал в соцсетях террорист Таррант. Это не самая распространенная картинка, ее в основном использовали австралийские альтернативные правые, да и то несколько лет назад.

Мем стал знаменитым именно после теракта в Новой Зеландии: это была картинка профиля Тарранта в социальных сетях и иллюстрация к посту на форуме, в котором предупреждалось о теракте.

На мероприятии «Синего пробуждения» было зачитано эссе П.Р. Стивенсена «Foundations of Culture in Australia» об австралийском национализме и идентичности местного белого населения. Стивенсен был известным австралийским антисемитом и пропагандистом фашизма.

Почему молодые участники «Синего пробуждения» спустя неделю после теракта, совершенного австралийским праворадикалом, решили организовать это мероприятие и проиллюстрировать его таким образом?

В «Синем пробуждении» утверждают, что мероприятие никак не было связано с терактом.

«То, что произошло в Новой Зеландии, ужасно. Мы решительно это осуждаем», - сказал один из выступавших на мероприятии молодой член EKRE Реми Себастиан Китс.

«Просто один из наших новых членов недавно прочитал это произведение и решил выступить с докладом. Ничего другого там не было», - сказал он.

Китс заявил, что проведение таких параллелей стало для него сюрпризом, и что к мероприятию готовились месяц.

Однако общедоступные данные свидетельствуют, что фото мероприятия опубликовали в Facebook спустя три дня после теракта.