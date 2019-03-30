Сб, 30.03.2019
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Популярный напиток может продлить жизнь мебели?

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ФОТО: Shutterstock

Портал Kodustill вместе с австралийским сайтом о домоводстве homes.nine.com.au считают, что в бытовой химии свершилась настояшая революция. 

Аречь идет о... пиве, которое, оказывается,  веками известно как лучший природный полироль. С помощью пива можно удалить пятна и заставить блестеть старую мебель. 

Тем не менее, пишут источники, чтобы не случилось беды, нужно попробовать пиво в качестве полирующего средства в незаметном месте. Смочите пивом мягкую тряпку, нанесите на деревянную мебель и тщательно разотрите по поверхности. Обещано, что она заблестит, как новенькая. 

Также оказалось, что с помощью банки пива можно добиться появления более густой травы на газоне.

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