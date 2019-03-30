Популярный напиток может продлить жизнь мебели?

Аречь идет о... пиве, которое, оказывается, веками известно как лучший природный полироль. С помощью пива можно удалить пятна и заставить блестеть старую мебель.

Тем не менее, пишут источники, чтобы не случилось беды, нужно попробовать пиво в качестве полирующего средства в незаметном месте. Смочите пивом мягкую тряпку, нанесите на деревянную мебель и тщательно разотрите по поверхности. Обещано, что она заблестит, как новенькая.