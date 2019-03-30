Как гром среди ясного неба: бюджетная авиакомпания отменила почти все летние рейсы из Таллинна

Пресс-секретарь Easyjet Маттео Финитто подтвердил, что они закрывают линии на июль и август, а причина кроется в снижении спроса, то есть то, что в последние месяцы между Таллинном и Миланом летает мало людей.

Руководитель по коммуникациям Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс уточнила, что рейсы поставлены на паузу с 23 июня по 3 сентября. Поскольку британские самолеты летают в Милан три раза в неделю, это означает, что будут отменены 20 рейсов. Осенью сообщение, видимо, будет восстановлено.

Коммерческий директор аэропорта Ээро Пяргмяэ отметил, что если отмена одного-двух рейсов — это нормально, то прекращение полетов на два месяца — совсем нет. «Это может быть связано с ротацией в Милане, где они решают какие-то конкретные проблемы», - думает Пяргмяэ.

Коммерческий директор сказал, что до сих пор у них с Easyjet были отличные отношения и они скорее видят, что авиакомпания шаг за шагом расширяет свою деятельность. В отличие от авиакомпании, они не заметили снижение спроса и даже в зимний период линия Таллинн-Милан была довольно заполненной. Но он отметил, что, конечно, летать отсюда в крупные европейские центры довольно долго по времени.

В последние годы Таллиннский аэропорт сообщает о постоянном росте числа пассажиров и интересе иностранных авиакомпаний. Означает ли временный уход Easyjet о смене тренда? По словам Пяргмяэ, у аэропорта по-прежнему дела идут хорошо, но снижение спроса можно заметить.

Пассажиры, которые уже купили билеты у Easyjet, могут вернуть свои деньги. «Мы уже связались с этими людьми и предложили им или получить полную компенсацию, или выбрать какой-то другой рейс», - сказал Финитто.