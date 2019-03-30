Галерея: смотрите, как живут испанские пенсионеры

Блог о дизайне интерьера Pufikhomes то и дело находит реальные квартиры и дома, из интерьеров которых можно черпать вдохновение большими дозами. Вот и сегодня - отправляемся в теплую Испанию!
Хозяева этого дома в Испании недавно вышли на пенсию, к тому же как раз подросли их дети и начали жить самостоятельно и отдельно - со своими семьями. Поэтому несколько лет назад для них остро встал вопрос обновления интерьеров их дома в связи с кардинальным изменением стиля жизни. С помощью местных декораторов им удалось создать легкое и расслабляющее пространство в теплых тонах, в котором можно жить беззаботной неспешной жизнью и принимать в гости маленьких внуков.
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