Галерея: смотрите, как живут испанские пенсионеры

Хозяева этого дома в Испании недавно вышли на пенсию, к тому же как раз подросли их дети и начали жить самостоятельно и отдельно - со своими семьями. Поэтому несколько лет назад для них остро встал вопрос обновления интерьеров их дома в связи с кардинальным изменением стиля жизни. С помощью местных декораторов им удалось создать легкое и расслабляющее пространство в теплых тонах, в котором можно жить беззаботной неспешной жизнью и принимать в гости маленьких внуков.