Умер бывший главред «Коммерсант-Власть», уволенный из журнала из-за скандальных фото с антипутинскими надписями

Ковальский работал в "Коммерсанте" с 1990 года. Спустя девять лет стал главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть", а в 2011 году был уволен из-за ряда публикаций в журнале, которые владелец издательского дома Алишер Усманов счел "мелким хулиганством", пишет Newsru.

В последнем на момент увольнения Ковальского номере "Власти" центральное место занимали статьи, посвященные прошедшим выборам в Госдуму. Наибольший резонанс вызвали фотографии к статье "Яблочный пуй": на одной из них был запечатлен рисунок на асфальте с провокационной подписью: "Хутин Пуй".

На другом снимке был правильно заполненный, но признанный недействительным бюллетень с избирательного участка в Лондоне: в нем стоял крестик напротив партии "Яблоко", а сверху красным цветом была оставлена надпись "Путин, пошел на ***!" [Владимир Путин на тот момент занимал должность премьер-министра РФ].

Так как закон запрещает увольнение журналистов, освещающих выборы, во время выборной кампании и в течение года после ее окончания, Ковальский ушел с работы "по соглашению сторон", заявив, что считает свой поступок правильным.

После увольнения Ковальского сотрудники издательского дома написали открытое письмо в его защиту, назвав отставку акцией запугивания, направленной на то, чтобы не допустить никакого критического высказывания в адрес Владимира Путина, и попыткой принудить журналистов к трусости.

Сам Путин на прямой линии в декабре 2011 года сказал, что бранная надпись на бюллетене его очень позабавила и даже порадовала.