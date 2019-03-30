Сб, 30.03.2019
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  • Назад в прошлое: в одной эстонской столовой до сих пор кормят, как во времена колхозов

Назад в прошлое: в одной эстонской столовой до сих пор кормят, как во времена колхозов

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Столовая. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX

В Вильяндиском уезде по сей день работает столовая Абьяского потребительского кооператива, в которой еду готовят точно так же, как и 40 лет назад во времена колхозов. 

Без изменений осталось и меню: гуляш, котлеты, плов и карамельный кисель, пишет rus.err.ee со ссылкой на передачу Ringvaade. Зачастую, очередь из посетителей выстраивается даже за дверью столовой. 

В столовой Халлисте еду готовят на дровяной печи, растапливать которую начинают уже в четыре утра. "Это плюс, так как каждый клиент видит, что еда свежая", – считает заведующая Абьяским потребительским обществом Лайли Ламп.

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