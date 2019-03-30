Галерея: джунгли на стенах ласнамяэской квартиры

В этой довольно большой трехкомнатной квартире площадью 79,4 м2 есть, где разгуляться: кухня-гостиная, две просторные спальни, три балкона, большая ванная. Дом построен в 2011 году.

Что касается дизайна, то для оформления гостиной выбраны обои со "звериным" принтом. Рисунков целых три, а может быть, и больше. Солируют обои с имитацией шкуры жирафа, остальные два, хоть и выполнены в коричневых тонах, изображают скорее шкуры каких-то земноводных или пресмыкающихся. Между собой рисунки связаны вроде бы логично, если бы не розовые и сиреневые фасады кухонной мебели.

В прихожей - на одной стене банановые листья, на другой - пейзаж с пальмами, около входной двери - имитация бутового камня, в спальне - залитая солнцем березовая роща. Даже обои в детской не обошлись без зверушек. Хорошо, что хоть в санузле не плещутся пираньи.