Жертвам массовых сокращений в Эстонии предлагают необычную работу

«Нам в каждом городе нужны водители», - сказал сооснователь и владелец бывшего Taxify, а теперь Bolt Мартин Виллиг, добавив, что те, у кого есть водительские права, могут за несколько дней стать таксистами, что, как минимум, на время поиска иной работы поможет заработать денег, пишет Äripäev.

«Мы видим в прессе, что некоторые предприятия за раз прекращают трудовые договоры со многими, но не видим тех, кто мог бы за раз взять на работу много людей», - сказал Виллиг, отмечая, что тех предприятий, которым сегодня нужны работники, на самом деле очень много, поэтому он не исключает, что акции будет распространятся дальше.