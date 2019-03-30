Жертвам массовых сокращений в Эстонии предлагают необычную работу

Когда руководители эстонской компании Bolt услышали, что предприятия по пошиву одежду Baltika и Sangar сокращает сотни человек, у них возникла мысль позвать к себе на работу уволенных людей.
«Нам в каждом городе нужны водители», - сказал сооснователь и владелец бывшего Taxify, а теперь Bolt Мартин Виллиг, добавив, что те, у кого есть водительские права, могут за несколько дней стать таксистами, что, как минимум, на время поиска иной работы поможет заработать денег, пишет Äripäev.
«Мы видим в прессе, что некоторые предприятия за раз прекращают трудовые договоры со многими, но не видим тех, кто мог бы за раз взять на работу много людей», - сказал Виллиг, отмечая, что тех предприятий, которым сегодня нужны работники, на самом деле очень много, поэтому он не исключает, что акции будет распространятся дальше.
В марте этого года предприятие по пошиву рубашек Sangar, а также модный бренд одежды Baltika сообщили, что сворачивают свое производство в Эстонии, поскольку рабочая сила здесь слишком дорогая. Baltika сократит более 300 человек и Sangar — около 60 человек.