Американского спортсмена обвинили в педофилии

В январе 2019 года 52-летний американец был арестован и отпущен под залог в 25 тысяч долларов. Он обвиняется как минимум в трех случаях сексуального насилия над мальчиком в период с 2004 по 2006 год. Ребенку тогда было от четырех до шести лет.

Веттеленд — бывший игрок клубов Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Янкис» и «Техас Рейнджерс». В 1996 году он стал победителем и самым ценным игроком Мировой серии. Спортсмен завершил карьеру в 2000-м. Он входит в Зал славы клуба из Техаса.