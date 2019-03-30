Центристской партии придется вернуть запрещенное пожертвование

Представляющая Центристскую партию адвокат Кристель Виру 30 ноября прошлого года обратилась в окружной суд с ходатайством об отмене принятого 14 июня 2018 года решения Комиссии по надзору за финансированием партии (ERJK), согласно которому Центристская партия должна заплатить городу 6000 евро, передает портал вещания ERR.

Представитель Центристской партии также обратилась с просьбой о повторном рассмотрении того же вопроса в административном суде и попросила , чтобы все процессуальные расходы были покрыты за счет ERJK.

Спор между сторонами касался вопроса, можно ли считать опубликованные в финансируемой городом Таллинном газете пять статей рекламой или частью избирательной кампании партии, сказала BNS пресс-секретарь суда Аннели Вилу.