Каллас написала письмо Ратасу: вместе мы сблизили бы русское и эстонское население

Postimees публикует обращение Каи Каллас в полном объеме:

«Мы следим за переговорами по формированию правительства Центристской партии с "Отечеством" и EKRE. Мы по-прежнему верим, что с Партией реформ Центристская партия может быть частью коалиции, которая будет представлять интересы как эстонского народа, так и эстонского государства более масштабно, сбалансировано и с позиции будущего.

Поскольку на этой неделе состоится собрание Вашей партии, где, очевидно, будут обсуждаться также и эти вопросы, отправляем вам положения, на которых могло бы базироваться наше сотрудничество.

Наше правительство будет защищать демократию и правовое государство. Наше правительство будет уважать свободу слова и прессы. Наше правительство без каких-либо уступок будет уважать права и свободы всех проживающих в Эстонии людей. Наше правительство будет надежно защищать безопасность Эстонии и продолжит развивать прочные союзнические отношения в Европейском Союзе и НАТО. Наше правительство высоко оценило бы проделанную врачами, работниками в сфере образования, сотрудниками правоохранительных органов, журналистами и другими хорошими людьми Эстонии работу. Мы решительно выступили бы против политической риторики, которая порочит различные группы общества и рождает страх в обществе. Наше правительство сможет справиться с серьезными стоящими перед Эстонией будущими вызовами, такими как повышение конкурентоспособности экономики, финансирование науки, улучшение доступности медицинской помощи, ориентированные на будущие потребности система образования и рынок труда, защита окружающей среды, циркулярная экономика. Наше правительство улучшило бы доступность изучения эстонского языка и работало бы для сближения эстонского и русского населения. Наше правительство защитило бы сбережения эстонского народа и не сломало бы строившуюся годами пенсионную систему. Наше правительство будет держать государственные финансы в порядке. Наше правительство будет основано на взаимном уважении. Мы бы сформировали правительство на равных с точки зрения как стоимости предвыборных обещаний, так и распределения обязанностей.

Представляем эти положения с надеждой на лучшее и просим обсудить предложение и взвесить возможность начала переговоров для формирования правительственной коалиции с Партией реформ.

С уважением и в ожидании ответа,

Кая Каллас