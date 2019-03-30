Фото: почему этот киоск стоит на опушке березовой рощи

ФОТО: KV.EE

Временное пристанище для дачников площадью примерно 50 м2 находится на огороженном земельном участке площадью 982 м2 рядом с лесом. По соседству - новые жилые дома и добротные дачи.

ФОТО: KV.EE

Участок огорожен, ворота запираются. До моря буквально 300 метров. В вагончике, больше похожем на киоск, по утверждению продавца, вполне можно ночевать и отдыхать. Фотографии интерьера - отсутствуют.