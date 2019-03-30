Сб, 30.03.2019
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Фото: почему этот киоск стоит на опушке березовой рощи

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ФОТО: KV.EE

Вообще-то этот бывший киоск успешно играет роль дачи, которая находится к югу от Палдиски, недалеко от моря.

ФОТО: KV.EE

Временное пристанище для дачников площадью примерно 50 м2 находится на огороженном  земельном участке площадью 982 м2 рядом с лесом. По соседству - новые жилые дома и добротные дачи.

ФОТО: KV.EE

Участок огорожен, ворота запираются. До моря буквально 300 метров. В вагончике, больше похожем на киоск, по утверждению продавца, вполне можно ночевать и отдыхать. Фотографии интерьера - отсутствуют. 

До Палдиски три километра, до Таллинна - 40 км. Другая информация - ЗДЕСЬ.

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