Фото: почему этот киоск стоит на опушке березовой рощи

Вообще-то этот бывший киоск успешно играет роль дачи, которая находится к югу от Палдиски, недалеко от моря.
Временное пристанище для дачников площадью примерно 50 м2 находится на огороженном земельном участке площадью 982 м2 рядом с лесом. По соседству - новые жилые дома и добротные дачи.
Участок огорожен, ворота запираются. До моря буквально 300 метров. В вагончике, больше похожем на киоск, по утверждению продавца, вполне можно ночевать и отдыхать. Фотографии интерьера - отсутствуют.
До Палдиски три километра, до Таллинна - 40 км. Другая информация - ЗДЕСЬ.