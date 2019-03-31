Ремонтируем сами, ремонтируем с вами: разговор с профессионалом

Специализированные издания все чаще публикуют полезные советы, как сделать ремонт или воплотить в жизнь несложный строительный проект своими руками. На YouTube находим множество видео-уроков и мастер-классов. При этом технологии усложняются, а ассортимент отделочных материалов претерпевает изменения прямо на глазах. Что делать?
На наши вопросы отвечает Эдуард Семенов, член правления фирмы Besko BS, член гильдий мастеров ABC Ehitus и Tikkurila. Опыт работы – более двадцати лет.
- Начнем издалека и вспомним термин «евроремонт». Что это, в сущности, такое и насколько этот термин актуален теперь?
- Термин берет свое начало с середины 1990-х годов, когда на постсоветском пространстве появились импортные строительные материалы. Тогда под евроремонтом подразумевались установка пластиковых окон, снос межкомнатных стен, объединение санузла и перенос розеток. Так что евроремонт - придуманное, в общем-то, название, получившее со временем еще и негативный оттенок. Правильнее называть ремонт с использованием современных качественных материалов капитальным ремонтом.
- Сейчас популярна другая тенденция: делать ремонт самостоятельно. Что это за поветрие?
- Это интересно, модно, об этом много пишут, в том числе и ваше издание. Но молодежь, которая, казалось бы, должна этим заинтересоваться, не совсем готова к такому виду самовыражения, а предпочитает заплатить. Зато представители старшего поколения по максимуму делают сами все, что могут. Но хорошо и с достойным качеством получается у тех, у кого, извините, руки растут из правильного места и кто не стесняется спрашивать совета.
- А где спрашивать совета?
- Прежде всего - в строительных магазинах. Правда, из-за текучки кадров в некоторых магазинах можно встретить продавца-консультанта, который не может объяснить не только какая шпаклевка лучше, но и показать, где что находится. Много информации есть в интернете. Могут помочь более опытные знакомые. Ходите на выставки, ярмарки, где представители фирмы-производителя дадут исчерпывающую консультацию.
Лично я хочу посоветовать сантехнические и электротехнические работы самостоятельно не выполнять. Может не просто получиться некрасиво, может случиться беда, так как самоучки не знают, каким нормам нужно следовать. Например, в Скандинавии сантехникой и электричеством непрофессионалы не занимаются: отсутствие сертификата на проделанные работы впоследствии может вызвать проблемы со страховыми компаниями. Плиточные работы в ванной лучше тоже доверить профессионалу.
Несложно самому положить на пол ламинат, он сейчас хорошего качества, снабжен понятной инструкцией по установке. Многие сейчас увлекаются фактурной штукатуркой, это тоже можно сделать самостоятельно, но, если стены очень кривые, а вы хотите не модную шероховатую поверхность, а идеально гладкую, с этой задачей справится только профессионал или очень опытный любитель. Штукатурок и шпаклевок сейчас множество, каждый вид этого отделочного материала имеет свое применение, задачу и результат, а любитель часто не знает, какие подходящие материалы есть на рынке.
- А что сейчас нового есть на рынке?
- По какой-то причине новинки сейчас появляются реже, раньше нового было больше. Но так как меняются производственные технологии, значительно выше становится общее качество. Через три года привычный материал просто не узнать! Когда вы выбираете сеть строительных магазинов, не останавливайтесь на том, который ближе к дому, потратьте время, объездите разные, сравните ассортимент, убедитесь в доступности информации. Из новинок хочу отметить материалы для установки обогрева полов. Электроотопление в полу – вчерашний день, сейчас водяной обогрев полов устанавливается даже в квартирах, радиаторы при этом демонтируются. Но для таких работ необходимо разрешение, проект, который утверждается так же, как и любая перестройка в квартире или в доме. Эту модную тенденцию уже четко уловили заказчики, и те, которые когда-то заказывали электрообогрев, переходят на водяные трубы под полом.
- А подвесные потолки не переделывают, фотообои не переклеивают?
- Навесные потолки из гипсокартона вышли из моды, особенно вычурные, особенно в квартирах с низкими потолками. А вот натяжные потолки опять вошли в моду. Используются новые материалы, тканевые, шелковые, такие потолки имеют очень хороший вид, в них не отражается мебель. Фотообои сейчас - большая редкость, хотя они отличного качества и рисунков просто изобилие. За последние пять лет в нашей практике было, пожалуй, всего четыре стены с фотообоями.
Когда вы выбираете сеть строительных магазинов, не останавливайтесь на том, который ближе к дому, потратьте время, объездите разные, сравните ассортимент, убедитесь в доступности информации.
- А как воспитывать хороший вкус с помощью ремонта?
- Сложный вопрос. Бывает, что вкус дается природой. Думаю, что 90 процентов людей чувством вкуса все-таки обладают. Но встречаются образованные, успешные в своем деле люди, которые совершенно беспомощны в плане культуры быта. Когда мы начинаем отделочные работы, будь то ремонт или отделка нового помещения, мы беседуем с заказчиком, и иногда результатом этих бесед становится изменение первоначальных планов. Например, заказчик планировал поклеить пестрые, ярчайшие обои, а в результате ему просто покрасили стены в нейтральный цвет. Не забуду один объект: в частном доме сын хозяев, подросток, выбрал для своей комнаты синий цвет очень неприятного тона. Так переубеждать его было бесполезно, в этот грязно-синий и пришлось красить. Так что воспитывать не всегда получается!
- Мы плавно перешли к теме взаимоотношений мастера и клиента. Какими они должны быть?
- Отношения должны быть не панибратские, не родственные, а уважительные, чтобы одна сторона слышала и понимала другую. Исполнитель должен особенно внимательно слушать заказчика, чтобы не упустить какой-либо важный нюанс. Заказчики бывают разные - и капризные, и взбалмошные, но они – наши работодатели. Хотя… бывают и проблемы, например, финансовые. Случается это, к счастью, редко, когда заказчик переоценивает свои финансовые возможности и остается должен. Но проблемы с оплатой возникают, к сожалению, и у крупных подрядчиков.
- Нужно ли заключать договоры со строительной фирмой, если требуется небольшой ремонт?
- Заключайте обязательно! Это идет на пользу и фирме, и клиенту. Даже если вы имеете дело с небольшой фирмой или с индивидуальным предпринимателем, все равно заключайте и не бойтесь никого обидеть. Хотя в Эстонии устный договор тоже имеет юридическую силу, заключайте договор в письменной форме. Не желающий заключать договор исполнитель уже должен вас насторожить. И никогда, ни при каких обстоятельствах не давайте деньги вперед! Периодически слышу от знакомых: такой-то взял предоплату и исчез.
Важно не поддаваться искушению, если вам называют слишком низкую сумму за выполнение работ. Чаще всего исполнитель, запросивший низкую цену, исчезнет с деньгами или вы будете огорчены плохим качеством выполненных им работ. Лучше всего сравнить расценки, используя интернет-сайты разных строительных фирм, поговорите со знакомыми, недавно сделавшими ремонт.
- Как часто следует делать ремонт?
- Если в помещении не курят, если нет домашних животных и не было, к примеру, протечек водопроводных труб с верхнего этажа, то освежать стены и потолок можно раз в пять лет, но не реже, чем в десять. Именно столько – десять лет – прослужат профессионально установленные высококачественные материалы.