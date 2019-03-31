Ремонтируем сами, ремонтируем с вами: разговор с профессионалом

На наши вопросы отвечает Эдуард Семенов, член правления фирмы Besko BS, член гильдий мастеров ABC Ehitus и Tikkurila. Опыт работы – более двадцати лет.

- Начнем издалека и вспомним термин «евроремонт». Что это, в сущности, такое и насколько этот термин актуален теперь?

- Термин берет свое начало с середины 1990-х годов, когда на постсоветском пространстве появились импортные строительные материалы. Тогда под евроремонтом подразумевались установка пластиковых окон, снос межкомнатных стен, объединение санузла и перенос розеток. Так что евроремонт - придуманное, в общем-то, название, получившее со временем еще и негативный оттенок. Правильнее называть ремонт с использованием современных качественных материалов капитальным ремонтом.

- Сейчас популярна другая тенденция: делать ремонт самостоятельно. Что это за поветрие?

- Это интересно, модно, об этом много пишут, в том числе и ваше издание. Но молодежь, которая, казалось бы, должна этим заинтересоваться, не совсем готова к такому виду самовыражения, а предпочитает заплатить. Зато представители старшего поколения по максимуму делают сами все, что могут. Но хорошо и с достойным качеством получается у тех, у кого, извините, руки растут из правильного места и кто не стесняется спрашивать совета.

- А где спрашивать совета?

- Прежде всего - в строительных магазинах. Правда, из-за текучки кадров в некоторых магазинах можно встретить продавца-консультанта, который не может объяснить не только какая шпаклевка лучше, но и показать, где что находится. Много информации есть в интернете. Могут помочь более опытные знакомые. Ходите на выставки, ярмарки, где представители фирмы-производителя дадут исчерпывающую консультацию.

Лично я хочу посоветовать сантехнические и электротехнические работы самостоятельно не выполнять. Может не просто получиться некрасиво, может случиться беда, так как самоучки не знают, каким нормам нужно следовать. Например, в Скандинавии сантехникой и электричеством непрофессионалы не занимаются: отсутствие сертификата на проделанные работы впоследствии может вызвать проблемы со страховыми компаниями. Плиточные работы в ванной лучше тоже доверить профессионалу.

Несложно самому положить на пол ламинат, он сейчас хорошего качества, снабжен понятной инструкцией по установке. Многие сейчас увлекаются фактурной штукатуркой, это тоже можно сделать самостоятельно, но, если стены очень кривые, а вы хотите не модную шероховатую поверхность, а идеально гладкую, с этой задачей справится только профессионал или очень опытный любитель. Штукатурок и шпаклевок сейчас множество, каждый вид этого отделочного материала имеет свое применение, задачу и результат, а любитель часто не знает, какие подходящие материалы есть на рынке.

- А что сейчас нового есть на рынке?