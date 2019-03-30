Сб, 30.03.2019
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  • ЧП в лаборатории Тартуского университета: женщину увезли на скорой

ЧП в лаборатории Тартуского университета: женщину увезли на скорой

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Скорая помощь.

ФОТО: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Вечером 28 марта в полицию поступило сообщение, что в здании Института физики Тартуского университета произошел несчастный случай, передает Tartu Postimees.

По предварительным данным, 23-летняя женщина проводила опыты для видео Научного театра. Из-за ее невнимательности эксперимент пошел не по плану и вещество загорелось.

Пострадавшую с легкими ожогами доставили в травмопункт для оказания первой помощи. Она проводила опыты в рабочем помещении, больше никто не пострадал.

В полиции уточнили, что с пострадавшей предварительно провели инструктаж по безопасности. Она не проигнорировала требования безопасности: причина несчастного случая - невнимательность.

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