ЧП в лаборатории Тартуского университета: женщину увезли на скорой

Вечером 28 марта в полицию поступило сообщение, что в здании Института физики Тартуского университета произошел несчастный случай, передает Tartu Postimees.
По предварительным данным, 23-летняя женщина проводила опыты для видео Научного театра. Из-за ее невнимательности эксперимент пошел не по плану и вещество загорелось.
Пострадавшую с легкими ожогами доставили в травмопункт для оказания первой помощи. Она проводила опыты в рабочем помещении, больше никто не пострадал.
В полиции уточнили, что с пострадавшей предварительно провели инструктаж по безопасности. Она не проигнорировала требования безопасности: причина несчастного случая - невнимательность.