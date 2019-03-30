ЧП в лаборатории Тартуского университета: женщину увезли на скорой

По предварительным данным, 23-летняя женщина проводила опыты для видео Научного театра. Из-за ее невнимательности эксперимент пошел не по плану и вещество загорелось.

Пострадавшую с легкими ожогами доставили в травмопункт для оказания первой помощи. Она проводила опыты в рабочем помещении, больше никто не пострадал.