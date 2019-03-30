Хакер. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Не проходит и секунды, чтобы сайты и компьютеры компаний по всему миру не атаковали вирусы и боты, пытаясь проникнуть в систему. Борьба с ними осложняется тем, что сотрудникам, отвечающим за информационную безопасность, сложно отличить вредоносный трафик от обычного. Объясняем, почему так происходит и как эту проблему решают в разных странах.

Представьте, что в офис вашей компании ежедневно наведываются тысячи преступников: заглядывают в окна, пытаются проникнуть в здание. Вас бы наверняка это обеспокоило.

Именно это происходит с любой компанией, которая есть в онлайн-пространстве.

Специалист по безопасности Эндрю Моррис называет этот поток "серым шумом". Он основал одноименную компанию, чтобы регистрировать, изучать и анализировать подобные запросы.

"Это самая сложная и комплексная проблема, которую мне довелось изучать", - говорит Моррис в интервью "Би-би-си".