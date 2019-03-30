Быть ли коалиции? Три партии выступили с заявлением

«Собрания уполномоченных Центристской партии Эстонии, Консервативной народной партии Эстонии и партии "Отечество" поддерживают текущие консультации и формирование следующего правительства республики тремя партиями», — говорится в заявлении.

По сообщению трех партий, на консультациях они поставили своей целью повысить уровень благополучия людей во всех регионах Эстонии. За несколько недель были согласованы общие принципы в сферах здравоохранения, образования и культуры, иностранной политики и политики безопасности, сельской жизни, региональной политики и прочих важных сферах.

«Эстония должна быть защищенным, развивающимся, безопасным государством с растущим населением и конкурентоспособной экономикой, где охраняются эстонские язык и культура. Демократическим правовым государством, где гарантированы важные для нашего общества ценности, права человека и личные свободы, где уважают всех живущих в Эстонии людей, их взгляды и мнения и где ждут возвращения всех, кто уехал отсюда за границу. Обширная коалиция, формируемая тремя партиями, будет охватывать разные социальные группы, чтобы максимально защищать все эти принципы, при этом руководствуясь принципами прямой демократии и в гораздо большей мере, чем раньше, вовлекая жителей Эстонии в принятие решений», — говорится в заявлении.

По словам сторон, несмотря на разногласия по ряду вопросов они искали и нашли необходимые компромиссы, что является важным принципом демократии и говорит о способности партий к сотрудничеству.