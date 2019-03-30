EKRE и "Отечество" утвердили список кандидатов в Европарламент

На выборах Европарламента также будут баллотироваться по списку EKRE Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Анти Пооламетс, Пеэтер Эрнитс, Тойво Таса, Майдо Пайо, Урмас Рейтельманн и Яак Мадисон.

Наряду с генералом Рихо Террасом, многолетнем депутатом Европейского парламента Тунне Келаму и министром обороны Юри Луйком на выборах Европарламента по списку "Отечества" также будут баллотироваться депутат Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс, директор Тартуского центра профессионального образования Тынис Лукас, профессор семиотики Михаил Лотман, член молодежного собрания Isamaa Кятлин Кулдмаа, депутат Рийгикогу Тармо Круузимяэ и министр юстиции Урмас Рейнсалу.