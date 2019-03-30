EKRE и "Отечество" утвердили список кандидатов в Европарламент

Собрание уполномоченных Консервативной народной партии (EKRE) утвердило список кандидатов на предстоящих выборах Европейского парламента, который возглавил Март Хельме. Собрание уполномоченных партии "Отечество" также в субботу утвердило список кандидатов в Европейский парламент, который возглавил бывший командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.
На выборах Европарламента также будут баллотироваться по списку EKRE Мартин Хельме, Хенн Пыллуаас, Анти Пооламетс, Пеэтер Эрнитс, Тойво Таса, Майдо Пайо, Урмас Рейтельманн и Яак Мадисон.
Наряду с генералом Рихо Террасом, многолетнем депутатом Европейского парламента Тунне Келаму и министром обороны Юри Луйком на выборах Европарламента по списку "Отечества" также будут баллотироваться депутат Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс, директор Тартуского центра профессионального образования Тынис Лукас, профессор семиотики Михаил Лотман, член молодежного собрания Isamaa Кятлин Кулдмаа, депутат Рийгикогу Тармо Круузимяэ и министр юстиции Урмас Рейнсалу.