Картина дня: Ратас воротит нос от Каллас, центристы, «Отечество» и EKRE договариваются о коалиции

Каллас написала письмо Ратасу: вместе мы сблизили бы русское и эстонское население

Глава Партии реформ Кая Каллас передала Центристской партии и Юри Ратасу письмо, в котором подтверждает желание создать с центристами коалицию, которая будет представлять интересы как эстонского народа, так и эстонского государства более масштабно, сбалансировано и с позиции будущего. Читать далее...

«Опоздала на три недели»: Юри Ратас дал Кае Каллас от ворот поворот

Глава Центристской партии Юри Ратас отверг предложение Каи Каллас о создании коалиции. Читать далее...

Быть ли коалиции? Три партии выступили с заявлением

Собрания уполномоченных Центристской партии, EKRE и "Отечества" в совместном заявлении выразили поддержку созданию коалиции друг с другом. Читать далее...

Массовый убийца неделю мотался между Эстонией и Латвией

Хладнокровно убивший 50 человек в Новой Зеландии террорист Брентон Таррант в декабре приезжал в Эстонию. За два дня до атаки он делился в соцсетях теориями заговора об Эстонии, также он упоминает эстонцев в своем "манифесте". Читать далее...

«Врачи сказали, что скоро она ослепнет и оглохнет»: страшный диагноз трехлетнему ребенку перевернул жизнь эстонской семьи

Четырехлетняя Рахель-Рийка на первый взгляд обычный ребенок, про которую мать говорит, что она непоседа. Посторонний человек даже не догадается, что девочка страдает редким заболеванием - синдромом Санфилиппо, лечения для которого нет. Читать далее...

Видео: в Таллинне на заправке угнали машину вместе с пассажиркой

Полиция задержала мужчину, угнавшего в Таллинне автомобиль и попавшего в аварию. Читать далее...

Бюджетная авиакомпания отменила почти все летние рейсы из Таллинна

Многие жители Эстонии были разочарованы, когда на этой недели узнали, что британская бюджетная авиакомпания Easyjet неожиданно отменила почти все летние рейсы Таллинн-Милан. Читать далее...

От русского филолога в Таллинне до полицейского в Ида-Вирумаа

Пролезать через окна, бегать за малолетними нарушителями, ловить пьяных водителей и урегулировать семейные конфликты – это лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться патрульному полицейскому даже в таком небольшом городе, как Йыхви. Читать далее...

Жители Ласнамяэ опять будут страдать от невыносимой вони?

Осенью прошлого года в карьере Вяо заработал асфальтобетонный завод Verston Ehitus, после чего местные жители начали жаловаться на неприятный запах. Жалобы перестали поступать только зимой, когда сезонная работа завода прекратилась. Весной на время забытый вопрос вновь стал актуальным – люди опять будут страдать от невыносимой вони? Читать далее...

Фото: в Ласнамяэ водитель утопил машину в канаве