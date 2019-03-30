Сб, 30.03.2019
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Мэй может в четвертый раз созвать голосование по Брекзиту

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Тереза Мэй.

ФОТО: Reuters TV / Reuters/scanpix

Несмотря на провал голосования по соглашению о выходе Великобритании из ЕС, британский премьер-министр Тереза Мэй может на следующей неделе предпринять последнюю, четвертую, попытку провести документ через парламент. Об этом в субботу, 30 марта, сообщила британская газета The Independent, передает Deutsche Welle.

Данному шагу, по всей видимости, будет предшествовать запланированная на 2 апреля серия показательных голосований (indicative votes). Спикер Палаты общин Джон Беркоу сформулирует список вопросов, касающихся компромисса по мягкому Брекзиту и предполагающих однозначные (да или нет) ответы. Они позволят определить, насколько парламентарии готовы к уступкам. 

В случае провала своей четвертой попытки глава кабмина может инициировать проведение досрочных парламентских выборов. За них выступают и лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин, и шотландские националисты.

В пятницу, 29 марта, члены Палаты общин в третий раз не одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против высказались 344 парламентария, за - 286 законодателей.

На этот раз голосование касалось лишь юридически обязывающего соглашения о Брекзите. Политическая декларация, в которой обрисовываются будущие отношения между ЕС и Великобританией, из пакета документов была исключена.

Это было сделано, чтобы не нарушать постановление 415-летней давности, в соответствии с которым законопроект не может быть внесен на повторное голосование в течение одного и того же срока полномочий парламента.

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