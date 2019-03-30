Мэй может в четвертый раз созвать голосование по Брекзиту

Данному шагу, по всей видимости, будет предшествовать запланированная на 2 апреля серия показательных голосований (indicative votes). Спикер Палаты общин Джон Беркоу сформулирует список вопросов, касающихся компромисса по мягкому Брекзиту и предполагающих однозначные (да или нет) ответы. Они позволят определить, насколько парламентарии готовы к уступкам.

В случае провала своей четвертой попытки глава кабмина может инициировать проведение досрочных парламентских выборов. За них выступают и лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин, и шотландские националисты.

В пятницу, 29 марта, члены Палаты общин в третий раз не одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против высказались 344 парламентария, за - 286 законодателей.

На этот раз голосование касалось лишь юридически обязывающего соглашения о Брекзите. Политическая декларация, в которой обрисовываются будущие отношения между ЕС и Великобританией, из пакета документов была исключена.