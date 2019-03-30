Ратас: коалиционное соглашение не будет противоречить мировоззрению Центристской партии

Выступая перед собранием уполномоченных, Юри Ратас упомянул как на уже прошедшие выборы в Рийгикогу, так и предстоящие – в Европейский парламент и коалиционные переговоры Центристской партии с Консервативной народной партией Эстонии (КНПЭ) и партией «Отечество» (Isamaa). Собрание уполномоченных партии приняло также заявление, в котором приветствуется поиск общего между программными положениями трех партий.

Председатель Центристской партии поблагодарил кандидатов и всех, кто внес вклад в достигнутый Центристской партией на выборах результат. Он отметил, что, хотя проделанная работа и различные исследования рейтинга позволяли рассчитывать на еще более высокий результат, партия действовала как единая слаженная команда.

«Мы встречались с избирателями, были активны и сформулировали в своей предвыборной платформе важные для Эстонии цели и задачи. В центре нашей кампании было благосостояние людей. Мы продолжаем отстаивать интересы всех тех, которых столько лет обходил стороной успех нашего государства», - подчеркнул Ратас.

Председатель Центристской партии заявил, что вечером дня голосования перед партией вопросы легкого выбора не стояли, но выбор надо было делать.

«В оппозиции очень трудно добиться реальных результатов для своих избирателей и развивать жизнь в Эстонии. Мы поставили целью остаться в правительстве, потому что так мы получаем возможность отстаивать свои идеи и интересы своих избирателей, - пояснил он. – Первые же встречи и публичные обсуждения показали, что лучше всего мы сможем это делать в тройственном союзе».

Ратас констатировал, что между тремя партиями существует немало мировоззренческих разногласий. Консультации были сложными, но, по его словам, все стороны стремились к поиску общего. Он призвал соратников по партии давать оценки коалиционному договору только после того, как он будет готов.

«Я не выйду перед собранием уполномоченных с коалиционным соглашением, которое противоречило бы мировоззрению Центристской партии и интересам Эстонии» - сказал он.

В своей речи Ратас отметил, что следующее собрание уполномоченных партии намечено на 6 апреля.

Председатель партии заметил, что существенной задачей предстоящих недель и месяцев является как можно более результативное участие в выборах Европейского парламента, на которых в списках партии баллотируются два нынешних евродепутата, а также депутаты Рийгикогу и деятели местных самоуправлений.