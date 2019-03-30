Месси назвал лучших футболистов мира

В список спортсмена вошли нападающие Неймар, Килиан Мбаппе (оба — «Пари Сен-Жермен»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Барселона»), полузащитник Эден Азар («Челси»). Отдельно Месси выделил себя и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает Lenta.ru.

Аргентинец также заявил, что скучает по форварду, который летом 2018 года ушел из «Реала». Месси отметил, что ему было трудно наблюдать, как Роналду выигрывает трофеи, но его присутствие, по мнению игрока «Барселоны», делало чемпионат Испании престижным.

До 2018 года Роналду и Месси в течение 10 лет разыгрывали между собой звание лучшего футболиста мира. Их гегемонию прервал хорват Лука Модрич, который получил и приз The Best от ФИФА, и «Золотой мяч» от France Football.

Месси выступает за «Барселону» с 2000 года. В составе каталонцев он девять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.