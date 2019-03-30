«В телевизоре больше пошлости»: учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной коллеги
Российские учителя поддержали флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике и коротком платье. Педагоги уже несколько дней выкладывают в соцсетях собственные "обнаженные" снимки с хэштегом #учителятожелюди, передает Newsru.
Таким образом преподаватели отстаивают право на личную жизнь вне школы. Во флешмобе принимают участие как женщины, так и мужчины, в том числе пермский преподаватель английского языка Вячеслав Посох - победитель городского конкурса "Мужчина в образовании" и обладатель народного звания самого сексуального учителя.
Флешмоб поддержали и далекие от педагогики люди, в том числе телеведущая Ксения Собчак. Она опубликовала в своем Telegram-канале снимок в купальнике, отметив, что платье не влияет на компетенцию преподавателя.
Пора присоединиться к движению. Очередная история травли преподавателя из-за существования в социальных сетях и обычном соответствии нормам современного мира. Рад, что министерство просвещения поддерживает право учителей на свободу ведения социальных сетей и самовыражения. За пределами школы у нас есть друзья, интересы и желание делиться своей жизнью со своими друзьями из разных концов земли. #учителятожелюди
К чему это фото, не имеющее никакой художественной ценности? Нет, я не собралась на моря и не хвастаюсь новым купальником. Я просто напоминаю всем, что #мытожелюди То, что сейчас происходит - травля. Вечный спор о том, должен ли хороший учитель быть хорошим человеком перешёл все допустимые границы. Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс. Помните, что мы можем играть разные социальные роли. И мы не тащим свою частную жизнь в школы. Так и вы не лезьте в нее своими грязными ручонками, моралфаги. Не холодно вам там, на вершинах ваших моральных принципов? Напоминаю, что в 2016 году в Красноярске уволили учительницу музыкальной школы Марию Шестопалову – по жалобе активиста Тимура Булатова (Исаева), который старательно собирал компромат на учителей и рассылал его по инстанциям. Основанием для увольнения стал пирсинг нижней губы. По его же жалобе была уволена (и затем переехала в другой город) магнитогорская учительница Ольга Бахаева – за перепосты постов ЛГБТ-сообществ на своей страничке в Вконтакте. Он пытался добиться увольнения и петербургской учительницы Екатерины Богач (тоже из-за поддержки ЛГБТ-сообщества), но за нее вступились ее бывшие ученики, подписавшие открытое письмо. #увольняйте #учителятожелюди #мытожелюди
И снова скандал с фотографиями в купальнике у учителя. Почему же эта тема вызывает такой резонанс в обществе? Почему люди видят в этом зло? Или плохой поддеткст? На днях,38 летняя учительница из Барнаула была уволена по причине того, что выложила фото в слитном купальнике, на котором она собирается купаться в проруби. Родители учеников этой школы увидели его и настоятельно просили руководство школы уволить ее. Ну разве это не пример для подражания? Женщина, в хорошей физической форме, в свои 38 лет закаляется. Какой сексуальный поддекст в этом? Какой вред это может нанести ученикам? Опять же, повторюсь, но в телевизоре, порой, больше пошлости и откровений. Почему тогда родители не жалуются на это? В общем, #учителятожелюди !!! Поддерживаю учительницу из Барнаула! #учитель#блогучителя#учительнеприговор#свободавыражений#жизньучителя#спб#вподдержкуучителям
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала акцию учителей. По мнению депутата, для увольнения Кувшинниковой не было оснований. "В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это [увольнение за фото в купальнике] - махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике - вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного", - прокомментировала она радиостанции "Говорит Москва".
Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева ранее призвала не забывать о том, что у учителей тоже есть личная жизнь. "Я считаю, что учителям наиболее сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием Instagram", - отметила она. Васильева добавила, что проблему нужно решать деликатно, но не сказала, каким видит это решение.
Министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал, что региональные власти после скандала с Кувшинниковой научат педагогов и директоров школ вести личные аккаунты в социальных сетях.
Напомним, скандал вокруг фотографий барнаульской учительницы разгорелся еще в феврале, но тогда родителям удалось ее отстоять. В марте Кувшинниковой все же пришлось уволиться из-за постоянных проверок и придирок. Поводом стали фотографии в соцсети "ВКонтакте", на которых учительница, которая давно занимается зимним плаванием, предстает в спортивном купальнике и коротком платье. Снимок в платье был сделан в поддержку зимней Универсиады в Красноярске.
На Кувшинникову предположительно пожаловалась некая недовольная мать. По словам самой учительницы, при попытке увольнения в феврале ее обвиняли в том, что так одеваются и фотографируются "только проститутки".
Похожий скандал разразился в июле 2018 года вокруг учительницы из Омска Виктории Поповой, уволившейся из школы из-за фотосессии в купальнике для рекламы магазина верхней одежды. Тогда российские педагоги тоже организовали флешмоб #учителятожелюди. Примечательно, что среди опубликованных снимков было и фото Кувшинниковой в купальнике. В результате Попову вернули на работу.