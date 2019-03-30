«В телевизоре больше пошлости»: учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной коллеги

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала акцию учителей. По мнению депутата, для увольнения Кувшинниковой не было оснований. "В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это [увольнение за фото в купальнике] - махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике - вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного", - прокомментировала она радиостанции "Говорит Москва".

Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева ранее призвала не забывать о том, что у учителей тоже есть личная жизнь. "Я считаю, что учителям наиболее сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием Instagram", - отметила она. Васильева добавила, что проблему нужно решать деликатно, но не сказала, каким видит это решение.

Министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал, что региональные власти после скандала с Кувшинниковой научат педагогов и директоров школ вести личные аккаунты в социальных сетях.

Напомним, скандал вокруг фотографий барнаульской учительницы разгорелся еще в феврале, но тогда родителям удалось ее отстоять. В марте Кувшинниковой все же пришлось уволиться из-за постоянных проверок и придирок. Поводом стали фотографии в соцсети "ВКонтакте", на которых учительница, которая давно занимается зимним плаванием, предстает в спортивном купальнике и коротком платье. Снимок в платье был сделан в поддержку зимней Универсиады в Красноярске.

На Кувшинникову предположительно пожаловалась некая недовольная мать. По словам самой учительницы, при попытке увольнения в феврале ее обвиняли в том, что так одеваются и фотографируются "только проститутки".