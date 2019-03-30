Опасно для жизни: рыбак пришел в ужас, когда увидел свой улов

Вчера в северной Германии спокойный день на природе 27-летнего мужчины был омрачен неожиданной опасностью, когда вместо рыбы он выловил ручную гранату, передает Postimees.
Немец во время рыбалки близ города Эмден выловил из реки французскую ручную гранату времен Второй мировой войны.
"Вместо рыбы была граната", - сказал сегодня пресс-секретарь полиции. Полиция ограничила доступ к этой территории и передала взрывоопасный предмет саперам.
Похожий инцидент недавно произошел в Гамбурге, когда два ребенка, отправившихся на рыбалку, вытащили из реки также ручную гранату времен Второй мировой войны. 11-летние дети прикрепили к удочке магнит, надеясь найти сокровища.