Опасно для жизни: рыбак пришел в ужас, когда увидел свой улов

Немец во время рыбалки близ города Эмден выловил из реки французскую ручную гранату времен Второй мировой войны.

"Вместо рыбы была граната", - сказал сегодня пресс-секретарь полиции. Полиция ограничила доступ к этой территории и передала взрывоопасный предмет саперам.