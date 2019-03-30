Арнольд Рюйтель: Закон о сожительстве не является решающим вопросом

«Закон о сожительстве не является принципиальным, у пяти-шести процентов людей есть такие психические и физические отклонения», - сказал Рюйтель ERR на проходившем в субботу собрании Совета уполномоченных EKRE.

Он добавил, что только мужчина и женщина могут вступать в брак, а однополые пары могут, например, заключать договор об имущественной ответственности и так далее.