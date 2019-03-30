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Арнольд Рюйтель: Закон о сожительстве не является решающим вопросом

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Арнольд Рюйтель 3 мая этого года.

ФОТО: Лийс Трейманн

По словам почетного председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Арнольда Рюйтеля, нет причин прекращать переговоры о коалиционном соглашении с "Отечеством" и Центристской партией из-за Закона о сожительстве, передает ERR.

«Закон о сожительстве не является принципиальным, у пяти-шести процентов людей есть такие психические и физические отклонения», - сказал Рюйтель ERR на проходившем в субботу собрании Совета уполномоченных EKRE.

Он добавил, что только мужчина и женщина могут вступать в брак, а однополые пары могут, например, заключать договор об имущественной ответственности и так далее.

«Нельзя разрешать усыновление, чтобы ребенок не воспринимал мир ошибочно. Но Закон о сожительстве не является спорным вопросом», - сказал Рюйтель.

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