Сб, 30.03.2019
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Свободная партия не будет участвовать в выборах в Европарламент, Каул Нурм покидает свой пост

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Кауль Нурм.

ФОТО: SANDER ILVEST/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Председатель Свободной партии Каул Нурм хочет уйти со своего поста, но по желанию правления будет руководить партией до съезда партии. В выборах в Европарламент партия участвовать не будет, передает Rus.ERR.

"Большинство членов правления партии попросили, чтобы я забрал свое заявление и продолжал руководить партией до 9 июня, когда пройдет съезд партии, на котором будут избраны новые руководящие органы. Два месяца я еще буду на своем посту", - сказал Нурм, который подал заявление об отставке руководству партии 18 марта.

До Нурма председателем партии был Андрес Херкель.

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