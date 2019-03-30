Свободная партия не будет участвовать в выборах в Европарламент, Каул Нурм покидает свой пост

Председатель Свободной партии Каул Нурм хочет уйти со своего поста, но по желанию правления будет руководить партией до съезда партии. В выборах в Европарламент партия участвовать не будет, передает Rus.ERR.
"Большинство членов правления партии попросили, чтобы я забрал свое заявление и продолжал руководить партией до 9 июня, когда пройдет съезд партии, на котором будут избраны новые руководящие органы. Два месяца я еще буду на своем посту", - сказал Нурм, который подал заявление об отставке руководству партии 18 марта.
До Нурма председателем партии был Андрес Херкель.