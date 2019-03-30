Сб, 30.03.2019
Убежден, что у Эстонии слишком большой госбюджет. И это проблема. Олег Осиновский
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  • Галерея: смотрите, с какими лозунгами жители Эстонии завтра выйдут на улицы

Галерея: смотрите, с какими лозунгами жители Эстонии завтра выйдут на улицы

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Сегодня рисовали последние плакаты для завтрашней акции «За свободу, против лжи», в рамках которой жители Эстонии выразят недовольство создающейся коалицией, передает Postimees.

«За свободу, против лжи» - манифестация, которая призывает всех жителей Эстонии выразить недовольство политиками, угрожающим ограничить их свободу.

«Нынешние коалиционные переговоры между Центристской партией, партией «Отечество» и Эстонской консервативной народной партией ставят под удар основные права жителей Эстонии. В переговорах участвует партия, добившаяся политических успехов за счет разделения общества с помощью лжи. Покажем, что мы против этого», - написано в призыве организаторов.

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