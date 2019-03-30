Сб, 30.03.2019
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Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим работы

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Украинский флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Накануне выборов президента Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим патрулирования, сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 30 марта. "Бойцы спецподразделения Центра спецопераций (ЦСО) "А" СБУ начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине", - говорится в заявлении, распространенном на сайте СБУ, передает Deutsche Welle.

По словам главы ведомства Василия Грицака, для патрулирования задействованы боевая техника и беспилотная авиация. "Все это - демонстрация нашей решимости немедленно остановить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации на Украине", - цитирует пресс-служба заявление председателя СБУ.

В день выборов порядок и безопасность на избирательных участках страны будут обеспечивать более 39 тыс. полицейских, для охраны окружных избирательных комиссий привлечено 518 представителей правоохранительных органов, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

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