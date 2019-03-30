Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим работы

По словам главы ведомства Василия Грицака, для патрулирования задействованы боевая техника и беспилотная авиация. "Все это - демонстрация нашей решимости немедленно остановить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации на Украине", - цитирует пресс-служба заявление председателя СБУ.

В день выборов порядок и безопасность на избирательных участках страны будут обеспечивать более 39 тыс. полицейских, для охраны окружных избирательных комиссий привлечено 518 представителей правоохранительных органов, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.